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"Киевгорстрой" начал продавать квартиры в двух скандальных комплексах "Укрбуда"

24 февраля, 14:30

До 1 марта 2020 года будет завершена передача еще четырех объектов проблемного "Укрбуда"

Компания "Киевгорстрой" приняла и начала продажу квартир в двух жилых комплексах "Укрбуда", в отношении злоупотреблений руководства которого сейчас ведется расследование. В частности, строительные работы в полном объеме проводят на ЖК "Пектораль" и "Новомостицкий". Такое заявление сделал президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир.

Отмечается, что до 1 марта 2020 года будет завершена передача еще нескольких объектов и начата процедура приема следующих жилых комплексов "Укрбуда".

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"Киевгорстрой" принял первые два жилых комплекса компании "Укрбуд". На них восстановлены строительные работы и начата реализация свободной недвижимости. До 1 марта планируем принять еще 4 объекта. Кроме того, начата процедура приема еще 6 следующих объектов. Таким образом, в активной фазе на сегодняшний день находится 12 из 24 объектов "Укрбуда", – сказал Кушнир.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в 2019 году в Украине было немало факторов, которые негативно повлияли на продажи квартир на первичном рынке – в том числе сказался скандал с "Укрбудом". На рынке жилья уверены, что резонанс этого серьезного скандала, купировать который пришлось президенту Владимиру Зеленскому, будет ощущаться на рынке недвижимости и в 2020 году.

Также мы рассказывали о том, какие из недостроенных объекта "Укрбуда" будут введены в эксплуатацию в первыми.

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Источник: Экономическая правда

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