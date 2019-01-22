Киевлянам обещают новый мост через Днепр: итоги дня в Украине и мире

Мост будет двухуровневый. Верхний уровень - для автотранспорта, снизу пройдет ветка метрополитена

Фото: Pixabay

Киевлянам обещают новый мост через Днепр: итоги дня в Украине и мире Сергей Гусев //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/765/b0b/5c4765b0be31c.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/765/b0b/5c4765b0be31c.jpg 2019-01-22T20:49:00+02:00 Экономика Мост будет двухуровневый. Верхний уровень - для автотранспорта, снизу пройдет ветка метрополитена

Общество

16 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Трое украинцев умерли на прошлой неделе от осложнений кори. По данным Минздрава, всего в этом году от осложнений кори умерло уже пять человек. В 2018 корь забрала 16 жизней.

58 случаев заболевания корью подтверждено в селе Шевченково Одесской области. Об этом сообщил глава Килийской объединенной территориальной общины. В Николаеве зафиксирована вспышка кори в специальной общеобразовательной школе-интернате – госпитализированы 12 воспитанников и один преподаватель.

844 случая кори зарегистрировано в Киеве на сегодняшний день, начиная с 1 января, в том числе среди детей – 411. По состоянию на 14 января таких случаев было 592 (в том числе 282 ребенка).

1 млн грн выигран 20 января в государственную лотерею. Счастливчик приобрел свой выигрышный билет в одном из павильонов канцтоваров в Тетиеве Киевской области. Это уже третий миллионер 2019-го и 315-й за все время существования этой лотереи.

49 фактов применения полицейскими огнестрельного оружия зафиксировано в 2018 году. Во всех случаях его применения признано правомерным. Чаще всего оружие применялось для остановки транспортных средств, водители которых своими действиями создавали угрозу жизни или здоровью людей или полицейского, несколько реже – для отражения нападения на полицейского в случае угрозы его жизни или здоровью.

980 единиц оружия за прошлый год жители Киева добровольно сдали, из них 217 – нарезного оружия армейских образцов. В 2017 году было сдано 1087 единиц оружия, из которых было 214 единиц нарезного оружия армейского образца. В прошлом году население сдало также 94 единицы охотничьего нарезного оружия, 364 – охотничьего гладкоствольного, 199 – холодного оружия и 211 единиц самодельного оружия. Также в полицию принесли 365 единиц газового оружия, 25 628 боеприпасов, 10 запалов и 15 снарядов времен Второй мировой войны.

Через полтора-два года в столице планируют открыть автомобильное транспортное сообщение через Подольско-Воскресенский мост, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Мост будет двухуровневый. Верхний уровень – для автотранспорта, снизу пройдет ветка метрополитена. На строительство моста уже потратили около 5 млн грн бюджетных средств. Для его завершения нужно еще 7 млн грн.

Экономика

Укрепил на 5 копеек до 27,90 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 23 января по сравнению с предыдущим банковским днем, 22 января.

900 тысяч физических лиц в течение прошлого года уплатили около 800 млн грн налога на недвижимость. Об этом сообщила Государственная фискальная служба. Одна из крупнейших сумм налога, уплаченная физическим лицом в 2018 году за объект недвижимости, – 450 тыс. грн.

228 млрд грн ЕСВ поступило в течение 2018 году в бюджет. Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за 2017 на 26,1%.

Уменьшился до 12,109 млрд куб. м объем газа в подземных хранилищах по состоянию на 20 января, сообщил Укртрансгаз. За сутки в хранилища газ не закачивался, а из них было отобрано 84,26 млн куб. м газа. При этом в данных за 20 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии – 6,47 млн куб. м, из Венгрии – 3,08 млн куб. м, из Польши – 1,27 млн куб. м газа.

4486,7 млн пассажиров перевезли в 2018 году все виды транспорта в Украине. Это на 3,5% меньше по сравнению с 2017 годом. При этом пассажирооборот увеличился на 4,4% – до 103,792 млрд пасс.*км. Железнодорожный транспорт перевез на 4,4% меньше пассажиров – 157,6 млн человек; пассажирооборот увеличился на 1,3% – до 28,438 млрд пасс.*км. Автотранспортом воспользовалось 1 906,9 млн чел. – на 5,6% меньше; пассажирооборот уменьшился на 2,5% – до 34,611 млрд пасс.*км. Количество людей, пользовавшихся авиатранспортом, увеличилось на 17% – до 12,4 млн. Пассажирооборот составил 25,433 млрд пасс.*км – это на 25% больше. В 2017 году все виды транспорта перевезли 4 647,2 млн пассажиров – на 0,3% больше, чем в предыдущий период.

Увеличился на 6,1% в годовом выражении в 2018 году товарооборот розничной торговли в сопоставимых ценах. В декабре по сравнению с ноябрем 2018 года он вырос на 19,1%, а по сравнению с декабрем-2017 – на 4,9%.

Мир

15,203 млн. тонн всего зерна экспортировали на 20 января страны Евросоюза. Это на 18% меньше, чем на аналогичную дату сезона 2017/18. Импорт зерна достиг 17,549 млн. тонн, что на 39% больше. Ведущим поставщиком пшеницы в ЕС остается Россия, на долю которой приходится 28,5% всего импорта, по сравнению с прошлым сезоном российские поставки выросли на 326%. Ведущим поставщиком кукурузы в ЕС остается Украина, на долю которой приходится 52,6% всего импорта, по сравнению с прошлым сезоном украинские поставки выросли на 135,2%.

Tesla в феврале рассчитывает начать поставки в Европу электромобилей Model 3 в модификации Long Range – после получения разрешения от Управления контроля дорожного движения (RDW) в Нидерландах. Это разрешение позволит компании продавать свои автомобили, не получая разрешения в каждой стране ЕС.

Оштрафовала Mastercard на 570,566 млн евро Европейская Комиссия на за ограничения возможности для торговцев воспользоваться лучшими условиями, предложенными банками в других местах единого рынка, что является нарушением антимонопольных правил ЕС. Это привело к росту цен для розничных продавцов и потребителей, ограничению трансграничной конкуренции и к искусственной сегментации единого рынка.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил что, несмотря на недовольство и протесты "желтых жилетов", будет продолжать начатые им ранее реформы.

Суд вновь отказал экс-главе Nissan Карлосу Гону в освобождении под залог. К.Гону, находящемуся под стражей с 19 ноября прошлого года, было отказано в залоге, несмотря на то, что он пообещал носить электронный браслет и оплатить работу агентов, которые обеспечивали бы его безопасность. Также он пообещал снять в Токио квартиру, в которой он проживал бы во время разбирательств. Эксперты отмечают, что такое решение суда является победой обвинения, поскольку на свободе у К.Гона было бы больше возможностей подготовиться к защите.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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