Кирилл Шевченко – единственный банкир среди ТОП-25 самых успешных украинских менеджеров

Председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко стал единственным представителем банковского сообщества, который вошел в ТОП-25 самых успешных украинских менеджеров ежегодного рейтинга журнала "Власть денег".

Главным критерием при отборе кандидатов было умение находить эффективные ответы на вызовы, которые возникли от обстоятельств, не зависящих от компаний.

За 5 лет управления Кирилла Шевченко Укргазбанк стал украинским лидером экобанкинга и получил мировое признание. Международная финансовая корпорация (IFC, член Группы Всемирного Банка) объявила Укргазбанк лучшим банком-эмитентом в Восточной Европе в 2019 году. А присоединение к Глобальной программе поддержки торговли позволило банку увеличить объемы финансирования внешнеэкономических контрактов своих клиентов и поддержать усилия, направленные на модернизацию экономики Украины.

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