Кирилл Шевченко: "Программа "5-7-9" стимулирует создание новых рабочих мест"

По мнению главы правления Укргазбанка, программа доступных кредитов – один из наиболее перспективных для финансового рынка вариантов. Об этом Кирилл Шевченко рассказал в интервью журналистам портала Banker.ua.

Кирилл Шевченко. Фото: ukrgasbank.com

Обновленный вариант программы

Первая редакция этого финансового продукта подверглась значительной критике со стороны СМИ. Позднее программа "Доступные кредиты 5-7-9%" была доработана, и теперь удобное и доступное кредитование может получить любой бизнес, пострадавший от кризиса.

Результат программы

Современный вариант "5-7-9" – уникальное решение для финансового рынка. Программа стимулирует создание новых рабочих мест, ведь чем их больше – тем ниже процентная ставка по кредиту для предпринимателя. Кроме того, заметно упростилось финансирование стартапов. А для тех, кто пострадал от коронавируса, ставка может быть вообще нулевой. По утверждению Кирилла Евгеньевича, это помогает стимулировать давно необходимые системные изменения в восприятии бизнеса и государства. Несмотря на карантин, украинские предприниматели получили 721 кредит на сумму 510 млн грн, где каждый третий заемщик – клиент Укргазбанка.

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