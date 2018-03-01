"Теневые деньги делают инфляцию непредсказуемой": интервью с главой Укргазбанка

Укргазбанк – первый банк, который перешел из частных рук в собственность государства. Чтобы не допустить банкротства банка во время кризиса 2008 года, государство приняло решение о рекапитализации Укргазбанка. Сегодня 94,94% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Нынешний председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко работал в нем во время рекапитализации. Затем ушел в другие финансовые структуры, а в 2015 году вернулся в качестве руководителя. За три года под его руководством банк из второго эшелона вошел в число лидеров. Четвертое место по размеру активов, третье – по числу корпоративных клиентов. Он первый и пока единственный из украинских банков избрал стратегию "зеленого банка", или "экобанка".

Мы попросили Кирилла Шевченко подробнее рассказать об этом направлении, а также расспросили о ситуации в банковской сфере.

Благодаря "зеленому банку" станет легче дышать

- Кирилл Евгеньевич, почему Укргазбанк называют "экобанком"?

- Стратегию, которую выбрал Укргазбанк еще в 2015 году, правильнее называть green-banking.

В 2015 году в Париже было подписано Парижское климатическое соглашение, которое пришло на смену Киотскому протоколу. Его подписали 194 страны. Это глобальное соглашение, которое регулирует достижение целей по изменению климата. Тогда же была создана сеть "зеленых банков" – "Green Bank Network". Предполагалось, что через эти банки будет идти финансирование программ, направленных на достижение целей Парижского соглашения: не допустить повышения среднегодовой температуры больше, чем на 2 градуса. Ученые подсчитали, что, если ничего не делать в этом направлении, то к концу столетия среднегодовая температура вырастет на 10 градусов.

Было подсчитано, что мероприятия, которые позволят достичь целей Парижского климатического соглашения, потребуют финансирования в размере 50,7 триллиона долларов. Проект рассчитан на период до 2040 года.

Банки, через которые проводится это финансирование, работают по трем направлениям. Первое – финансирование возобновляемой энергии: солнечной, гидроэнергии, энергии ветра и других. Второе – финансирование энергосберегающих технологий, начиная от установки энергосберегающих лампочек до огромных проектов модернизации оборудования. И третье направление – финансирование проектов, связанных с защитой окружающей среды.

Частью этой системы "Green Bank Network" является и Укргазбанк.

- Какие "зеленые" проекты уже были реализованы при помощи финансирования Укргазбанка?

- Чтобы достичь поставленных целей, Украине до 2030 года надо вложить в эти мероприятия порядка 70 млрд долларов. Вы знаете, что мы сегодня занимаем "почетное" первое место по смертности от заболеваний, связанных с загрязнением воздуха?

Когда при СССР строились производственные мощности, никто ведь не думал ни об энергопотреблении, ни о влиянии на окружающую среду. Я, например, вырос в городе, в котором граница с соседним городом определялась очень просто. В связи с тем, что у нас было 17 угольных шахт, у нас снег зимой был серый, а у них был меткомбинат – и снег был красный.

Кто был в Запорожье, тот знает: это город промышленных предприятий. В прошлом году мы профинансировали "Запорожстали" установку фильтров на домны. В результате выбросы СО 2 снизились в городе на 20%. Это был первый такой проект на всю страну.

Фото: Мила Князька-Ханова

Сегодня каждый третий мегаватт, который вводится в действие в альтернативной энергетике, – это результат финансовой помощи Укргазбанка. Если посчитать по всем проектам, которые мы финансировали, а это на 350 мегаватт только по возобновляемой энергетике, получается, мы помогли сократить выбросы в атмосферу СО 2 на 785 тыс. тонн. Это все равно, что мы забрали бы с украинских дорог сразу 350 тыс. машин! А кроме того, мы помогли сэкономить стране порядка 335 млн тонн кубометров газа.

Сотрудники Укргазбанка передвигаются по Киеву исключительно на электромобилях

- Есть ли у банка проекты, рассчитанные на физических лиц, то есть на обычных жителей Украины?

- У нас есть разнообразные программы, связанные с кредитованием покупки электромобилей. Все, что связано с электромобилями, – для нас приоритет. Потому что такой вид транспорта – самый экологичный и полностью соответствует нашей "зеленой" стратегии.

У нас даже сотрудники если куда-то едут, пользуются услугами службы такси, у которой в парке исключительно электромобили. Пока только в Киеве, правда, в регионах такой возможности, увы, нет. У нас возле офисов есть даже подзарядки для электромобилей.

Что касается кредитования покупки электромобилей, благодаря сотрудничеству с Мировым банком и IFC (Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Мирового, или Всемирного банка, – Ред.) ставки на кредитование покупки Tesla, например, начинаются от 0,1%. То есть эти кредиты фактически бесплатные. Кредитуем мы и покупку всех остальных электромобилей. Украина в прошлом году даже вошла в пятерку стран – лидеров по приросту электромобилей.

К сожалению, больше всего электромобилей, которые ввозятся в Украину, это "бэушные" машины из США. И далеко не на каждый из них мы готовы давать кредит. В чум тут основная проблема? Я не хочу, чтобы человек за кредитные деньги купил, например, в Америке какой-то "металлолом", который быстро придет в негодность, и человек останется без машины, но с кредитом.

Поэтому по "бэушным" автомобилям мы работаем только с несколькими партнерами, которые делают качественную предпродажную подготовку машин и в качестве работы которых мы уверены. А вообще, я считаю, что правильный рынок электромобилей – это новые машины.

Кредитуем мы также установку теплонасосов и солнечных панелей на жилые дома. Там тоже кредит на 5 лет с символическими процентами. Накрышные солнечные панели полностью окупаются за счет "зеленого" тарифа. Если в начале прошлого года у нас в Украине было всего 1350 домохозяйств, подключенных к "зеленому" тарифу, то к концу года – уже 3000. Причем значительная часть новых подключений – это наши клиенты.

- А местные власти обращаются к вам насчет кредитов на электромобили? Многие регионы заявляли, что хотели бы сделать такие маршруты, но пока о них что-то не слышно.

- Да, мы работаем и с муниципалитетами. Сейчас у нас будет новая программа по электроавтобусам. В прошлом году у нас была первая сделка, когда город с нашей помощью закупил дуобусы. Они похожи на троллейбусы, но оснащены электродвигателем. Там, где есть троллейбусная линия, он может ехать как обычный троллейбус. А когда линия заканчивается, он складывает свои "рога" и дальше едет на электродвигателе.

Я, когда начал изучать этот рынок, узнал, что сегодня есть столько всего интересного – создателям Tesla и не снилось!

Для муниципалитетов мы еще с прошлого года запустили лизинговые программы напрямую от банка, без посредников.

Основная проблема банков – доверие населения

- Сегодня руководители НБУ заявляют, что доля государства в банковском секторе слишком велика. Более половины всех работающих финансовых учреждений – 54% – это государственные банки или банки со значительной долей государства. Вы согласны, что часть этой доли нужно снова отдать в частные руки? Не грозит ли это тем, что доверие населения к банковской системе упадет еще больше?

- Конечно, те периоды "банкопада", которые переживала наша страна, серьезно снизили степень доверия населения. Но что самое страшное – люди, предприятия потеряли огромные деньги.

Единственным оплотом стабильности в тот момент были государственные банки. Я вообще считаю, что в период очистки рынка госбанки, и наш в том числе, сыграли самую важную роль. Потому что если бы не было госбанков, то не было бы вообще такого места, где бы люди чувствовали надежность, где бы не боялись.

Да, нас можно ругать, что мы не такие технологичные. Хотя за последнее время ситуация значительно изменилась. Особенно когда в "семью" госбанков попал "Приватбанк". Теперь мы как госбанки готовы поспорить с любым другим, кто из нас более технологичный.

Да, сегодня доверие восстанавливается. Но сегодня проблема доверия остается все-таки главной проблемой банков. Хотя госбанки никогда не ощущали ее так остро, как другие. И я считаю, что эта проблема будет давать свои негативные последствия еще не один год

Фото: Мила Князька-Ханова

- Как на сегодня обстоят дела с кредитованием населения? В частности, с кредитами на жилье? Приходилось слышать мнение, что из-за огромного количества проблемных кредитов, которые "висят" на банках еще со времен кризиса 2008 года, финансовые учреждения не спешат активно внедрять программы ипотечного кредитования.

- У нас действительно до сих пор есть огромный пул непогашенных ипотечных кредитов, которые были взяты до 2008 года, а сейчас находятся под мораторием, и пока никто не знает, что с ними делать. Это те кредиты, которые в свое время были номинированы в иностранной валюте. За 2007 год таких кредитов в долларах, евро и других иностранных валютах было 96%! А потом произошла инфляция, и обязательства у людей стали неподъемными. И сегодня общая сумма непогашенных кредитов, которые находятся под мораторием, еще остается порядка 10 млн грн. И этот груз очень сильно влияет на желание банков дальше заниматься ипотекой. Мы занимаемся, конечно, но…

Я считаю, выдавать кредиты в иностранной валюте – это была наша ошибка как страны в регулятивном поле. Нельзя было этого разрешать. Надеюсь, никогда уже наша страна не вернется к практике ипотечного кредитования в иностранной валюте. Как показала практика, это неразумно.

Но есть объективная, совершенно природная потребность человека в жилье. И, по нашим оценкам, где-то 50% украинцев нуждаются либо в собственном жилье, либо в улучшении жилищных условий. Поэтому мы в прошлом году начали активно заниматься ипотечными программами. Сегодня мы работаем с 30 крупнейшими застройщиками в Киеве и регионах. Причем процентная ставка по ипотечным договорам с этими компаниями, нашими партнерами, начинается от 5% годовых в гривне.

Но многим компаниям мы отказываем в партнерстве. Это компании, у которых есть проблемные объекты, есть проблемы с репутацией, непрозрачная юридическая схема продажи. Уверен, не должно быть таких ситуаций, когда у человека кредит есть, а квартиры нет. Конечно, мы не всесильны, но в плане защиты клиентов мы делаем все, что можем.

Да, ипотечное кредитование возобновляется. Мы начинали программы с 20 кредитов в месяц, а сегодня мы выдаем их по 40 в месяц. Но есть несколько факторов, которые влияют на спрос. И первый, самый главный фактор, – курс валют. Как только гривня начинает обесцениваться, тут же выстраивается очередь желающих перевести свои сбережения в квадратные метры. И если у них чуть-чуть не хватает денег, логично взять кредит в банке.

Что касается других кредитов – да, сегодня есть определенные проблемы с точки зрения спроса на кредиты. И причина – размер процентной ставки.

Когда-то давно на одном из совещаний в Кабмине, где собрались промышленники и банкиры, тогдашний руководитель НБУ сказал: "Вот вы, промышленники, спрашиваете, когда банковская система даст длинные и дешевые кредиты. Отвечаю: тогда, когда вы дадите нам длинные и дешевые депозиты".

Потому что не бывает чудес. Кредитование проводится в том числе за счет денег, которые несут в банк в качестве депозитов. А для ставки по депозитам ключевым ориентиром является ставка инфляции. Ведь ни один человек не отдаст деньги под процент ниже, чем инфляция. Иначе получится, что он не зарабатывает, а деньги его обесцениваются.

То есть существует прямая корреляция между ставкой инфляции и процентами по кредитам и депозитам.

Инфляцию нагнетают "теневые" деньги и "психологический фактор"

- Какой, по вашему мнению, будет инфляция в этом году?

Знаете, прогноз по инфляции относится к такому же роду прогнозов, как прогноз погоды. Просто потому, что есть базовые факторы, которые можно просчитать, а есть поведенческие, которые предугадать невозможно. Сколько валюты приходит в страну и сколько уходит, какие социальные выплаты будет делать правительство – это предсказуемо и считабельно. И понятно, что нужно делать, чтобы денежная масса не повлияла на курс.

Но, к сожалению, есть вещи, которые просчитать и спрогнозировать невозможно. И это происходит, прежде всего, потому, что огромное количество денег у нас до сих пор находятся за пределами банковской системы. Государство эти деньги никак не контролирует. И здесь очень многое зависит от поведенческой реакции. То есть, например, если завтра кто-то скажет, что самая модная валюта – это, предположим, английский фунт стерлингов, все бросятся покупать фунт стерлингов, и через неделю его курс не будет соответствовать никаким разумным экономическим обоснованиям.

И мы можем сколько угодно ругать правительство, Нацбанк. Но деньги, которые находятся за пределами банковской системы, – это самая большая проблема для инфляции и для курса валют.

- То есть курс валют, заложенный в бюджете на этот год, тоже ненадежный ориентир?

Это экономически обоснованный ориентир. 29,7 – это средний курс на год. А за счет каких колебаний будет такой среднегодовой курс… Сейчас вот доллар у нас по 27, немного отскочил.

Если бы я знал, что будет с курсом хотя бы через час, наверное, летал бы уже на своей ракете на луну. Причем, может быть, даже на свою луну. Но в нашей стране это вещи непрогнозируемые.

Фото: Мила Князька-Ханова

Укргазбанк - это будет первый банк, из которого государство начнет выходить

- Руководство Минфина в новой стратегии по госбанкам заявило, что долю государства в банковской сфере планируется существенно снизить. Эти планы каким-то образом коснутся Укргазбанка?

Еще в той стратегии развития Укргазбанка, которую правительство утвердило в 2016 году, предусмотрено, что наш банк будет первым, из которого государство начнет выходить. И мы, собственно, с тех пор работаем в этом направлении. Потому что, чтобы что-то продать, нужно сначала увеличить его стоимость, сделать его качественнее.

Основным нашим партнером в этом процессе является Мировой банк. Точнее, международная финансовая корпорация IFC – структурная группа Мирового банка. Мы работаем с ними с 2016 года и в "зеленом банкинге", и в других направлениях. В октябре 2017-го подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает в том числе возможность входа Мирового банка в капитал Укргазбанка. У него будет миноритарный пакет. Но в результате мы получим уникально сочетание: с одной стороны, акционером банка будет оставаться государство, а с другой –- Мировой банк, финансовая структура, учредителями которой выступают 189 страны мира.

На подписание меморандума к нам в Украину приезжал глава Мирового банка Джим Йонг Ким. Впервые за последние 15 лет! А еще несколько лет назад он написал письмо, в котором говорилось, что банк отказывается сотрудничать с Украиной, потому что здесь высокий уровень коррупции.

Сейчас Джим Йонг Ким встречался с правительством, с народными депутатами. И сказал: свободное количество денег, которыми оперирует Всемирный банк, – 40 трлн долларов. И только от вас, от Украины, зависит, какая часть этих денег попадет к вам в страну.

- А как вы относитесь к планам по приватизации ПриватБанка? Это крупнейшее финансовое учреждение страны. Не получится ли так, что после передачи его в частные руки вся банковская система Украины вновь попадет в зависимость от политики владельцев?

- Да, доля госбанков на рынке Украины сегодня очень большая. При этом есть общепринятая точка зрения, что государство – не слишком эффективный собственник.

Так что в вопросах приватизации я, скорее, оптимист. Давайте вспомним, что государство потратило на национализацию ПриватБанка 156 млрд грн. Ни на какой другой банк государство никогда не тратило такую сумму денег. Поэтому наверняка этот банк сделается привлекательным. Конечно, для этого ему предстоит пройти большой процесс трансформации.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о том, какое будущее ждет ПриватБанк.