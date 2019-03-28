Китай готов на беспрецедентные уступки в переговорах с США – СМИ

Стороны обсуждают соглашение, которое положит конец торговой войне

Фото: AFP

Китай готов на беспрецедентные уступки в переговорах с США – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0c9/c0a/5c80c9c0ab547.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0c9/c0a/5c80c9c0ab547.jpg 2019-03-28T11:23:06+02:00 Экономика Стороны обсуждают соглашение, которое положит конец торговой войне

Китай выдвинул беспрецедентные предложения на торговых переговорах с США по целому ряду вопросов, включая принудительную передачу технологий. Об этом сообщили Reuters американские чиновники.

В числе требований, которые Трамп в 2018 году предъявил Пекину- прекращение практики, которая, по мнению Вашингтона, приводит к систематической краже интеллектуальной собственности США и принудительной передаче американских технологий китайским компаниям.

Теперь, по словам чиновников, участники переговоров добились прогресса в этом вопросе.

"Если посмотреть на тексты месячной давности, то в сравнении с сегодняшним днем мы продвинулись вперед во всех сферах. Однако мы еще не достигли того, к чему мы хотим прийти. ... Они говорят о принудительной передаче технологий так, как никогда не хотели говорить прежде – как с точки зрения масштабов, так и конкретных условий", - сказал чиновник, говоривший на условиях анонимности.

Ранее источники, знакомые с ходом переговоров, отмечали, что стороны разрабатывают письменные соглашения в шести областях: насильственная передача технологий и киберкража, права интеллектуальной собственности, услуги, валюты, сельское хозяйство и нетарифные барьеры в торговле.

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Напомним, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин 28 марта прибыли в Пекин для участия в очередном раунде торговых переговоров с китайскими чиновниками. Их целью является соглашение, которое положит конец торговой войне Китая и США.

Переговоры продолжатся, пока не будет достигнут прогресс в обсуждении ключевых вопросов. "Они могут идти до мая, июня, никто не знает. Возможно, это (заключение сделки. – Ред.) случится в апреле, мы не знаем", – сказал представитель администрации США.

На прошлой неделе Трамп сказал, что Вашингтон может сохранить пошлины на китайские товары на "значительный период" времени, чтобы гарантировать соблюдение Пекином потенциального торгового соглашения.

При этом министр торговли США увидел хорошие перспективы для торгового соглашения с Китаем.

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