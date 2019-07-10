Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Китай и США возобновляют переговоры по торговой войне – СМИ

10 июля, 11:21

Обсуждения пока проводятся в телефонном режиме

Фото: REUTERS/Jason Lee
Фото: REUTERS/Jason Lee.

Власти США и Китая восстанавливают переговоры, целью которых является урегулирование торгового конфликта. Об этом сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на анонимного представителя американской администрации.

Сообщается, что в телефонных переговорах с американской стороны участвовали глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а с китайской — вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр коммерции КНР Чжун Шань.

Читайте также

По словам представителя администрации США, целью консультаций было "продолжить переговоры, направленные на урегулирование чрезвычайных торговых разногласий" между США и Китаем. Он отметил, что переговоры возобновятся "в подходящее время".

Напомним, перед началом раунда торговых переговоров в мае, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на 300 млрд долларов, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Однако в конце июня, после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению. Трамп подтвердил, что до заключения соглашения не собирается отменять уже введенные в отношении Китая пошлины, но и новых вводить не будет.

Ранее специалисты отмечали, что обострение торговой войны с США может привести к поиску Китаем новых рынков для сбыта своих товаров. Одним из таких рынков вполне может стать Украина, в которую уже и без того заполонили товары из Поднебесной:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Китай, США, переговоры, пошлины, КНР, торговая война

Вы сейчас просматриваете новость " Китай и США возобновляют переговоры по торговой войне – СМИ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лидер Китая на саммите G20 назвал главную угрозу для мировой экономики

28 июня, 12:20

Си Цзиньпин обратился ко всем странам "Большой двадцатки"

Мировую экономику ждет "торможение": в Fitch назвали главную угрозу

27 июня, 11:53

Рейтинговое агентство предупредило о замедлении роста глобального ВВП

Трамп пообещал 500 млрд долларов в год от пошлин на китайские товары

19 июня, 06:46

Трамп заявил, что не позволит Китаю воровать рабочие места в Америке и технологии

Торговая война США и Китая ударит по Украине: эксперт прояснил детали

18 июня, 08:51

Падение американского и китайского производства будет иметь последствия для других стран

Боевые самолеты США и России "сцепились" возле Крыма, видео

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Без химии: 10 народных средств от комаров

5 простых способов продлить молодость кожи

Папа Франциск предупредил Путина: Все можно потерять в войне

Знаменитости, которые решили оставить своих детей без наследства

Жена Винни Джонса умерла от рака кожи

СССР "заботился" о людях? Русские ошарашили ответом

Плагиат? Загитова снова в центре скандала

Как красить брови в домашних условиях: лучшие советы

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Очень эффективный способ оздоровления суставов изнутри

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

Вчера, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь