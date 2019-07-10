Китай и США возобновляют переговоры по торговой войне – СМИ

Обсуждения пока проводятся в телефонном режиме

Фото: REUTERS/Jason Lee.

Власти США и Китая восстанавливают переговоры, целью которых является урегулирование торгового конфликта. Об этом сообщил американский телеканал CNBC со ссылкой на анонимного представителя американской администрации.

Сообщается, что в телефонных переговорах с американской стороны участвовали глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, а с китайской — вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр коммерции КНР Чжун Шань.

По словам представителя администрации США, целью консультаций было "продолжить переговоры, направленные на урегулирование чрезвычайных торговых разногласий" между США и Китаем. Он отметил, что переговоры возобновятся "в подходящее время".

Напомним, перед началом раунда торговых переговоров в мае, закончившихся неудачей, президент США Дональд Трамп поднял пошлины на китайские товары общей стоимостью 200 млрд долларов с 10% до 25%, а также дал указание о подготовке к введению пошлин еще на 300 млрд долларов, то есть на всю оставшуюся часть китайского экспорта в США.

Однако в конце июня, после саммита G20 и встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, Трамп заявил, что оптимистично настроен в том, что касается дальнейших переговоров с Китаем по торговому соглашению. Трамп подтвердил, что до заключения соглашения не собирается отменять уже введенные в отношении Китая пошлины, но и новых вводить не будет.

Ранее специалисты отмечали, что обострение торговой войны с США может привести к поиску Китаем новых рынков для сбыта своих товаров. Одним из таких рынков вполне может стать Украина, в которую уже и без того заполонили товары из Поднебесной:

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