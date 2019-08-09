Китай игнорирует "нефтяные" санкции США против Ирана: названы объемы импорта

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Китай продолжает импорт черного золота из Ирана, несмотря на санкции США, запрещающие закупать нефть у Тегерана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные компаний, отслеживающих движение танкеров.

Так, в июле Китай, по разным расчетам, закупил от 4,4 до 11 млн баррелей иранской нефти, то есть импорт составил от 142 до 360 тысяч баррелей в сутки.

"Верхний предел этого диапазона будет означать, что импорт в июле по-прежнему составлял почти половину от уровня предыдущего года, несмотря на санкции", – отмечает агентство.

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В целом, по оценкам высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа, 50-70% экспорта иранской нефти идет в Китай, а примерно 30% – в Сирию. При этом Китай неоднократно критиковал санкции США в отношении Ирана.

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Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

До 2 мая 2019 года Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции были даны исключения – до этой даты Вашингтон не вводил против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако власти США не стали продлевать эти исключения.

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