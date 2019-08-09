Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

Китай игнорирует "нефтяные" санкции США против Ирана: названы объемы импорта

Сегодня, 10:44

У Трампа подсчитали, что КНР скупает 50-70% иранской нефти

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Китай продолжает импорт черного золота из Ирана, несмотря на санкции США, запрещающие закупать нефть у Тегерана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные компаний, отслеживающих движение танкеров.  

Так, в июле Китай, по разным расчетам, закупил от 4,4 до 11 млн баррелей иранской нефти, то есть импорт составил от 142 до 360 тысяч баррелей в сутки.

"Верхний предел этого диапазона будет означать, что импорт в июле по-прежнему составлял почти половину от уровня предыдущего года, несмотря на санкции", – отмечает агентство. 

Реклама

В целом, по оценкам высокопоставленных чиновников администрации президента США Дональда Трампа, 50-70% экспорта иранской нефти идет в Китай, а примерно 30% – в Сирию. При этом Китай неоднократно критиковал санкции США в отношении Ирана.

В тренде
Атамбаев арестован и получил обвинение в коррупции

Читайте также: Иран продолжает активно поставлять нефть в обход санкций США – СМИ

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД. Эта сделка была заключена в 2015 году Ираном с постоянными членами СБ ООН и Германией, она ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. После этого в парламенте Ирана демонстративно сожгли флаг США:

До 2 мая 2019 года Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции были даны исключения – до этой даты Вашингтон не вводил против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако власти США не стали продлевать эти исключения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

нефть Иран Китай США импорт санкции торговая война

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день – планы реформ команды Зеленского
На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день – планы реформ команды ЗеленскогоЭкономика
"Это пролет над рынком труда": абитуриенты выбирают невостребованные специальностиУкраина
У Зеленского рассказали о планах на повышение пенсий
У Зеленского рассказали о планах на повышение пенсийЭкономика
Новая Рада может запустить пенсионную реформу: что ждет украинцев
Новая Рада может запустить пенсионную реформу: что ждет украинцевЭкономика
Налог на роскошь в Украине: много ли должников и сколько получает бюджет
Налог на роскошь в Украине: много ли должников и сколько получает бюджетЭкономика
В австрийской компании сделали заявление по запуску
В австрийской компании сделали заявление по запуску "Северного потока – 2"Экономика

Новости партнеров

Loading...