Китай потеряет статус мирового "локомотива" по спросу на нефть – Morgan Stanley

После пика потребление черного золота в КНР пойдет на спад

Фото: Flickr

Китай потеряет статус мирового "локомотива" по спросу на нефть – Morgan Stanley //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/018/324/5c5018324d73b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/018/324/5c5018324d73b.jpg 2019-03-10T08:12:00+02:00 Экономика После пика потребление черного золота в КНР пойдет на спад

Спрос на нефть в Китае достигнет пикового уровня в 2025 году, то есть на 5-8 лет раньше, чем ожидает большинство рыночных экспертов. Об этом свидетельствует прогноз аналитиков Morgan Stanley.

Такой прогноз, как пояснили аналитики, основан на уникальности транспортной модели, которую реализуют власти КНР.

"В то время, как большинство стран с быстро растущей экономикой, ожидают повышения потребления нефти в связи с увеличением спроса на автомобили, в Китае активно продвигаются электромобили, а также высокоскоростные железнодорожные магистрали, что будет способствовать снижению спроса на автомобильное топливо", – отмечают в Morgan Stanley.

Реализация такого прогноза будет означать серьезные изменения на нефтяном рынке, учитывая, что на долю Китая приходится более трети глобального роста спроса с 1999 года.

"Китай больше не будет двигателем роста глобального спроса на нефть", – отмечает аналитик Morgan Stanley Энди Мэн.

"В проигрыше останутся нефтеперерабатывающие компании, а в выигрыше – производители аккумуляторных батарей", – цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Согласно оценкам Morgan Stanley, уровень проникновения электромобилей на китайский рынок составит 6,4% к концу текущего десятилетия и достигнет 80% к 2040 году. По их мнению, процесс может оказаться еще более быстрым, учитывая активный рост местных производителей аккумуляторов.

В то же время быстрое развитие высокоскоростного железнодорожного сообщения в КНР в условиях серьезных пробок на автомобильных дорогах способствует увеличению объема перевозки пассажиров. Доля автомобильных дорог в общем объеме пассажирооборота в Китае в 2018 году сократилась до 27% с 55% в 2012 году. Для сравнения: в США этот показатель в прошлом году составил 87%, отмечают в Morgan Stanley.

Напомним, ранее ОПЕК снизила свой прогноз мирового спроса на нефть в 2019 году. В организации считают, что спрос в среднем составит 100 млн баррелей в сутки, что на 0,05 млн меньше предыдущих показателей.

Как сообщалось, нефть с начала 2019 года подорожала более чем на 20% благодаря планам ОПЕК+ сократить добычу нефти и санкциям США в отношении Венесуэлы и Ирана.

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