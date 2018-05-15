Китайцы приедут оценить украинскую черешню

Сегодня, 15:51

Украина рассчитывает расширить ассортимент продуктов, экспортируемых в КНР

Фото: В. Веретенник / &quot;Сегодня&quot;
Фото: В. Веретенник / "Сегодня"

Миссия Китайской Народной Республики (КНР) посетит Украину в июне 2018 года, чтобы оценить систему государственного контроля над производством украинской черешни. Договоренности о визите китайских инспекторов достигли в ходе предварительных переговоров между Госпродпотребслужбой и компетентным органом Китая.

За последние два года Украина и КНР достигли серьезного прогресса в развитии двусторонних отношений, в частности, в аграрной сфере, отмечается в сообщении.

"Китай открыл рынок для украинской говядины – в апреле 2017 года Госпродпотребслужба и AQSIQ подписали протокол инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требований в отношении экспорта замороженной говядины из Украины в КНР. Украина получила право экспорта молочной продукции в КНР, и сейчас уже 27 операторов рынка имеют право экспортировать молочную продукцию в Китай", – отмечает Госпродпотребслужба.

В 2017 году также были подписаны протоколы фитосанитарных и инспекционных требований в отношении экспорта шрота подсолнечного и жома свекловичного из Украины в КНР.

Рынок Китая также открыт для украинской кукурузы, ячменя и сои.

"Сейчас компетентные органы обеих стран работают над расширением номенклатуры рыбной продукции, которая может импортироваться на китайский рынок, поставкой украинской яичной продукции, продукции птицеводства, голубики и тому подобное", – добавили ведомстве.

Напомним, Украина резко нарастила экспорт ягод и ореховТак, в первом квартале 2018 стоимость экспорта из Украины плодов и ягод составила 57 млн долларов, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Главными продуктами в товарной структуре отечественных поставок за границу стали грецкие орехи (42 млн долларов), замороженные ягоды (10 млн долларов), а также яблоки и груши (5 млн долларов).

При этом украинская продукция садоводства пользуется наибольшим спросом в странах Европейского Союза. Она обеспечивает около 60% доходов украинских экспортеров. Экспорт ягод из Украины в ЕС растет с каждым годомНесмотря на то, что в ЕС выращиваются значительные объемы ягод спрос на них остается существенно выше, чем собственное производство.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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