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Китайцы заинтересовались приватизацией "Укрпочты"

31 мая, 11:28

Смелянский объяснил, зачем отдавать компанию частникам и чего ждут инвесторы

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

В возможной приватизации украинского национального почтового оператора "Укрпочта" заинтересованы китайские компании. Об этом сообщил директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, который ранее также предложил продать здание Главпочтамта в центре Киева.

"У меня были переговоры с крупными китайскими компаниями. Я сделал все, чтобы их убедить (и они пока еще готовы) заходить и даже участвовать в возможной приватизации "Укрпочты", используя эту возможность для себя, чтобы сделать транзитную площадку в Европу и Турцию", - написал Смелянский на своей странице в Facebook.

По его словам, китайский торговый гигант Alibaba "любит работать через партнеров и делить риски с ними".

"Но они хотят определенности, понятной стратегии и понятных правил на таможне",  – подчеркнул Смелянский.

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По словам главы "Укрпочты", приватизация может позволить компании остаться конкурентоспособной и привлечь средства и технологии для своего развития.

"Нужно не отстаивать мнимое "народное достояние и стратегические активы", а поняв, что инвестировать в будущее столько, сколько Китай, мы себе позволить не можем, постараться найти другой способ остаться релевантными и конкурентоспособными в мировой экономике", – считает Смелянский.

Напомним, "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи страны.

В 2019 году "Укрпочта" в два этапа повысит должностные оклады почтальонам и начальникам сельских отделений – с 1 апреля и 1 июля, оба раза по 6%.

Как известно, в 2018 году анонсировалось массовое закрытие отделений "Укрпочты" и увольнение почтальонов:

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Тег Китай, приватизация, почта, Укрпочта, Alibaba, Смелянский

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