Китайские компании-гиганты оказались под новой угрозой в США

Новое политико-экономическое противостояние США и Китая набирает обороты. Так, Сенат США одобрил законопроект, который может привести к исключению китайских компаний в листинге на фондовых биржах Штатов. После этого акции некоторых крупных китайских компаний, зарегистрированных в США, значительно упали.

Это решение может затронуть крупнейшие компании КНР, такие как Alibaba Group и Baidu, пишет Bloomberg. Документ требует от компаний подтвердить, что они не находятся под контролем иностранного правительства. Если компания не сможет доказать, что не находится под контролем иностранного правительства, или это не сможет проверить Совет по надзору за бухгалтерским учетом, то ценные бумаги такой компании будут запрещены на биржах.

Напомним, на фоне приближающихся президентских выборов Белый дом разрабатывает варианты, как наказать Пекин за намеренное сокрытие информации об опасности коронавируса. Об этом заявляли президент и госсекретарь США, ссылаясь на данные разведки. При этом Дональд Трамп не исключил, что Штаты могут увеличить пошлины на китайские товары.

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