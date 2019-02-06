Китайские специалисты возводят солнечную электростанцию на заказ ДТЭК

Самая мощная СЭС в Украине обеспечит энергопотребление 100 тысяч домохозяйств

Китайские специалисты возводят солнечную электростанцию на заказ ДТЭК 2019-02-06T14:14:00+02:00 Экономика Самая мощная СЭС в Украине обеспечит энергопотребление 100 тысяч домохозяйств

Караоке и танцы на строительной площадке – так в Никополе отметили Новый год по китайскому календарю строители из Пондебесной. Этот день еще называют праздником весны. Рабочие сели за стол по пекинскому времени.

Китайские специалисты возводят для украинских потребителей одну из крупнейших в Европе солнечных электростанций по заказу ДТЭК.

Работают в Украине с прошлой весны тогда компании ДТЭК и China Machinery Engineering Company (CMEC) подписали договор на проектирование и строительство солнечной электростанции (СЭС) мощностью 200 МВт в Днепропетровской области. С тех пор специалисты установили уже все 750 тысяч фотопанелей.

Комплекс запустят на полную мощность в марте 2019 года. Это поможет повысить энергонезависимость Украины.

Отпуск "зеленой" электроэнергии Никопольской СЭС составит более 280 млн КВтч ежегодно. Это обеспечит энергопотребление 100 тысяч домохозяйств. Благодаря солнечной электростанции в регионе будут созданы новые рабочие места, а местные бюджеты пополнятся десятками миллионов налоговых отчислений.

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