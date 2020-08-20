Клиенты Moneyveo могут оформить повторный кредит через терминалы EasyPay

Каждый человек хотя бы раз в своей жизни сталкивался с незапланированными расходами, когда деньги нужны здесь и сейчас. Подобных ситуаций множество. К примеру, в самый неподходящий момент – накануне выходных – поломалась сантехника. Или из-за скачка напряжения сгорела крупная бытовая техника – посреди лета "полетел" мотор холодильника и так далее.

Что касается здоровья, то здесь таких форс-мажоров может быть еще больше: неожиданно разболелся зуб, случилась травма. Не у каждого человека необходимые ресурсы для лечения могут оказаться на руках. Особенно, если доходы не позволяют откладывать на черный день.

Чтобы в подобных жизненных ситуациях оперативно решить денежный вопрос, финтех-компания Moneyveo предлагает своим постоянным клиентам уникальную услугу – мгновенный онлайн-кредит через терминал EasyPay до 22 000 грн.

Услуга удобна, во-первых, тем, что она не требует от клиента наличия доступа к сети. Представьте, что вам позарез нужна крупная сумма, а у вас не работает интернет. И тут на помощь приходит терминал EasyPay – давно привычный инструмент моментальных платежей.

Во-вторых, услуга онлайн-кредита доступна в режиме 24/7. Воспользоваться ею можно везде – в любом городке и поселке, где есть терминалы. А их сеть насчитывает более 14 тысяч устройств по всей территории страны. Терминалы установлены в общественных местах, что очень удобно. Большинство украинцев из личного опыта знают, где находится ближайшее устройство. По данным компании EasyPay, сегодня каждый третий гражданин пользуется сервисами компании, ведь это доступ к оплате более 3,5 тыс. услуг.

Получить кредит в терминале очень просто. Клиенту нужно лишь авторизоваться в своем Личном кабинете, созданном ранее в сервисе Манивео. После чего он подает заявку, в которой указывает желаемую сумму кредита (до 22 000 грн) в интерфейсе терминала. Если система одобряет заявку, остается согласиться с условиями кредитного договора и тут же получить деньги на банковскую карту.

Дополнительное преимущество услуги кредитования через EasyPay в том, что благодаря кредиту в этом же терминале можно оплатить коммунальные услуги, пополнить мобильный телефон, банковские карты (к примеру, если возникла необходимость переслать деньги родственникам и т.п).

"Терминальная сеть EasyPay всегда пользовалась спросом у клиентов при закрытии кредитов. Ведь этот способ – удобный и надежный. К тому же – бесплатный для всех наших пользователей. Поэтому естественным было желание компании сделать возможным и получение кредита таким образом. Теперь к нашему сайту и мобильному приложению присоединились терминалы EasyPay", – комментирует коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.

Решение большинства насущных вопросов финансового характера – мгновенный онлайн-кредит от Манивео – всегда рядом. Подошел к любому из терминалов, кликнул в меню плашку c названием Moneyveo, ввел свой логин и получил деньги. Всего каких-то пару минут – и необходимая сумма у вас в кармане!

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