Клиенты Moneyveo могут оплатить кредит с помощью мобильных денег

Воспользоваться услугой можно как без авторизации на сайте, так и в Личном кабинете

Клиенты финтех-компании Moneyveo теперь могут оплатить кредит с помощью мобильных денег "Киевстар" и lifecell. Воспользоваться услугой можно как без авторизации на сайте, так и в Личном кабинете.

"Наше подразделение Product Development создает новые каналы получения и оплаты кредитов, которые будут востребованы разными категориями потребителей. С помощью мобильных денег клиенты Moneyveo смогут еще легче и быстрее решать свои финансовые вопросы: оплатить кредит в несколько кликов на устройстве, которое всегда под рукой – телефоне или ноутбуке", – комментирует менеджер по развитию продукта Moneyveo Максим Москотельников.

"Благодарим всех партнеров за совместный проект и проявление проактивной позиции в заботе о клиентах Moneyveo. Уверен, данная услуга улучшит клиентоориентированность сервиса и еще больше повлияет на качество и удобство продукта", – добавил коммерческий директор Moneyveo Максим Параска.

Для того, чтобы закрыть кредит в Личном кабинете, нужно указать сумму и нажать кнопку "Оплатить". Затем выбрать мобильную оплату через "Киевстар" или lifecell. После этого на номер телефона пользователя придет код подтверждения и сумма долга. Максимальная разовая сумма одного платежа в "Киевстар" составляет 3 тыс. грн, в lifecell – 5 тыс. грн.

"Количество пользователей счетом мобильного телефона как безналичным способом оплаты в Украине постоянно растет. Отвечая на растущий спрос наших абонентов, мы совместно с партнерами постоянно работаем над тем, чтобы увеличивать покрытие мобильных финансовых сервисов. Платежная кнопка на сайте Moneyveo позволяет клиенту, не покидая сайт или Личный кабинет, оплатить услугу с мобильного счета, что значительно упрощает и улучшает пользовательский опыт", – комментирует руководитель департамента мобильных финансовых сервисов "Киевстар" Сергей Коптик.

Без авторизации на сайте можно оплатить только собственный кредит Манивео. Для этого в разделе "Оплатить без авторизации" нужно выбрать вкладку "Мобильная оплата". Далее ввести номер телефона, с которого будет осуществлен платеж, указать сумму и ввести код подтверждения платежа.

Закрыть кредит пользователи смогут в том числе и через терминалы EasyPay. Как отмечают в компании, сервис давно и успешно помогает украинцам оплачивать услуги с помощью мобильных денег.

"Этот сервис позволит нашим клиентам мгновенно оплатить кредит – сайт EasyPay работает 24/7. Это удобная альтернатива банкам и кассам, особенно для тех, кто находится за пределами Украины. Уверен, что наш совместный проект с Moneyveo станет очень востребованным – это удобно, надежно и отвечает всем требованиям безопасных платежей", – комментирует руководитель департамента Pay компании EasyPay Антон Авраменко.

Напомним, совсем недавно Манивео запустила онлайн-кредитование во Вьетнаме и вышла на азиатский рынок. Компания ввела новый способ оплаты кредита – через чат-бот в Telegram. В этом году предоставила услугу кредитования через отделения "Нова Пошта" и в офлайн-точках брокера SFR ("Современные финансовые решения").

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