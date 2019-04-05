Климкин о проигрыше Украины в ВТО: Стоит все же прислушиваться к МИД

Глава МИД недоволен тем, что Украина проиграла России транзитный спор

Фото: Getty Images

Климкин о проигрыше Украины в ВТО: Стоит все же прислушиваться к МИД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/24e/098/5c424e0989744.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/24e/098/5c424e0989744.jpg 2019-04-05T20:21:00+03:00 Экономика Глава МИД недоволен тем, что Украина проиграла России транзитный спор

Украина проиграла спор во Всемирной торговой организации (ВТО) по делу об ограничении транзита украинских товаров через территорию России, так как не прислушалась к Министерству иностранных дел (МИД) по стратегии и тактике.

Об этом написал глава МИД Павел Климкин в Twitter.

"Спрашивают, почему Украина проиграла спор в ВТО. Без саморекламы для нашей дипломатической команды могу сказать, что иногда стоит все же прислушиваться к МИД и по стратегии, и по тактике", – отметил он.

Напомним, в 2016 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым ограничил транзит украинских товаров через российскую территорию в Казахстан и Кыргызстан. В декабре 2018 года он продлил ограничения до 1 июля 2019 года.

Украина пожаловалась на действия Москвы в ВТО. Она оценила сокращение экспорта украинских товаров на рынки стран Центральной, Средней Азии и Кавказа в первом полугодии 2016 года из-за таких действий РФ в 35,1%.

В пятницу, 5 апреля, в ВТО сообщили, что панель арбитров вынесла решение в пользу России по делу об ограничениях транзита украинских товаров через территорию РФ. В решении сказано, что они не выявили нарушений Россией ее обязательств как по Генеральному соглашению по тарифам и торговле 1994 года, так и по соглашению о присоединении к ВТО. В связи с этим арбитры решили не давать никаких рекомендаций Органу по разрешению споров ВТО.

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