Климкин ответил на намерение Трампа ввести пошлины на ввоз в США алюминия и стали

Сегодня, 17:40

По словам министра, Украина настроена на максимально конструктивный диалог с администрацией Трампа

Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA
Павел Климкин. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина намерена добиваться введения зоны свободной торговли с Соединенными Штатами Америки. Об этом дипломат сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндской Республики Тимо Сойни.

Так, Климкина спросили, рассматривает ли Украина возможность введения зеркальных мер, учитывая заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлины на ввоз в США алюминия и стали.

Министр отметил, что в мире такие намерения США активно обсуждаются.

"Для нас это не является сюрпризом, поскольку мы понимаем, что администрация Соединенных Штатов изучала этот вопрос в течение достаточно длительного времени. Мы настроены на максимально конструктивный диалог с администрацией, и ведем его в контексте украинского экспорта", – заявил он.

"Мы уверены в чрезвычайном потенциале для развития нашего торгово-экономического сотрудничества, и одно из предложений, которое звучит в этом смысле, – это введение зоны свободной торговли с Соединенными Штатами, поскольку сейчас имеем ее с Канадой. Возникает логичный вопрос: а почему не с Соединенными Штатами?", – сказал Климкин.

"И это один из вопросов, который мы будем стараться очень детально обсуждать в рамках нашей комиссии по стратегическому партнерству, причем и на уровне подгрупп, и на политическом уровне", – заверил глава МИД Украины.

Он отметил чрезвычайный потенциал для торговых отношений Украины и США, но прежде всего в сферах услуг, инвестиций и высоких технологий (Hi-Tec).

"Будущее ЗСТ – это для меня реально путь вперед", – заявил Климкин.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал отказаться от глупой торговой политики Соединенных Штатов. Трамп назвал предыдущих лидеров болванами и пообещал ввести новые налоги.

"Соединенные Штаты ежегодно имеют торговый дефицит в размере 800 миллиардов долларов из-за наших очень глупых торговых сделок и политики. Наши рабочие места и деньги были отданы другим странам, которые годами извлекали выгоду за наш счет. Они смеялись над тем, какими болванами были наши лидеры. Больше этого не будет", – написал он в Twitter.

Напомним, ранее Трамп подписал указ "Покупай американское, нанимай на работу американцев" который усиливает защиту произведенных в США товаров.
США, Украина, Трамп, Климкин

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