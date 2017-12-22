Климкин озвучил положительные результаты от ЗСТ с Канадой

Вчера, 05:07

Экспорт Украины в Канаду в 2017 году вырос на 76%, а импорт – на 93%

фото mfa.gov.ua
фото mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой должно стать действенным и практическим инструментом.

Об этом глава МИД Украины сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд в Киеве.

Вспоминая о ведении переговоров относительно подписания соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой, он отметил: "Все говорили: ну хорошо, мы очень далеко друг от друга находимся, конечно, оно будет работать, – но хорошо, или не хорошо... Посмотрите – только за этот год наш экспорт в Канаду увеличился на 76%, а импорт из Канады – на 93%. Это почти вдвое только за год".

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"И то, что мне говорят, – потенциал здесь просто сумасшедший. Поэтому должны, безусловно, работать дальше. Сейчас, после того, как мы согласовали, и это только торговля товарами, дальше должны быть услуги, дальше должны быть инвестиции. Мы должны сделать из этого соглашения действенный инструмент, очень практичный инструмент, который нам очень нужен", – подчеркнул министр.

Напомним, 31 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которой главы правительств,в частности, обсудили усиление политического диалога и расширение ЗСТ на сферу услуг и инвестиций. 

Как известно, соглашение о зоне свободной торговли между Канадой и Украиной было подписано 11 июня в 2016 года и вступило в силу 1 августа в 2017 года. Кроме коммерческих преимуществ для бизнеса обеих стран, соглашение призвано поддержать экономические реформы и инициативы правительства относительно развития Украины, укрепит канадско-украинское партнерство. Это соглашение является результатом 5 лет переговоров.
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Источник:

УНИАН

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