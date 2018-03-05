Климкин рассказал, как Украина заставит Россию выплатить компенсацию по газу

"Газпром" устроил комедию, и это очень хорошо поняли в Брюсселе, в Берлине и во всех европейских столицах, отметил министр

У Украины есть юридические механизмы, чтобы заставить "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитража о компенсации "Нафтогазу" 2,56 млрд. долл. Об этом заявил журналистам в понедельник, 5 марта, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "Укринформ".

"По правилам арбитража, они ("Газпром" – Ред.) должны выплачивать (сумму компенсации) сразу. Они уже нарушили правила арбитража. Они также нарушили правила арбитража, заявив о расторжении контрактов (с "Нафтогазом" – ред.), поскольку это невозможно с юридической точки зрения... Поэтому будем давить. Не забывайте – у нас есть Нью-йоркская конвенция относительно исполнения решений арбитража. Если Россия не будет исполнять, пойдем в суды – пойдем в Нью-Йорк, пойдем в Лондон, пойдем во все страны. Я уже дал нашим послам поручения смотреть на активы "Газпрома" по всей Европе. Они там аккуратно все считают, мы сейчас с Минюстом говорим, то есть у нас есть система. Спрыгнуть от исполнения решения арбитража сейчас "Газпрому" уже не удастся", – сказал Климкин.

По его словам, нынешняя ситуация с поставками российского газа в Украину, которая уже разрешена, коренным образом отличается от той, которая была в 2006 и 2009 годах.

Климкин отметил, что тогда все считали, что "это серьезно", но история повторяется дважды: сначала в виде трагедии, а потом в виде комедии.

"То есть "Газпром" устроил комедию, и это очень хорошо поняли в Брюсселе, в Берлине и во всех европейских столицах. Мы сразу инициировали наш механизм (раннего предупреждения в энергетической сфере – Ред.) по Соглашению об ассоциации, просили созвать трехсторонний формат (Украина, ЕС и Россия – ред.), но Россия не захотела. Она просто боится того, что мы предъявим все эти доказательства", – отметил министр.

Напомним, Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" компенсировать НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 млрд долл. за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК 2,56 млрд. долл.

В ответ, Россия отказалась начать поставки газа в Украину с 1 марта. Причем "Газпром" сделал это в морозы и предупредил о своем решении за 15 минут до запланированного старта поставок.

Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы.

Украина уже потребовала от России компенсацию за срыв поставок газа.