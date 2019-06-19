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Ключевой риск: в НБУ объяснили, как Украине вредит пауза в программе МВФ

19 июня, 12:08

Завершение избирательного цикла позволит пересмотреть текущую программу сотрудничества, считают в Нацбанке

Фото: пресс-центр НБУ

Несмотря на замедление темпов роста украинской экономики, макроэкономические условия в целом остаются благоприятными для работы банков. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, подготовленном Национальным банком Украины (НБУ).

При этом ключевым макроэкономическим риском для финансовой стабильности является пауза в сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ).

"Она (пауза. – Ред.) удорожает рефинансирование государственного долга, в том числе на международных рынках частного капитала. Доступ к ним сейчас критически необходим, ведь Украина проходит период пиковых выплат по внешнему долгу", – объяснили в Нацбанке.

При этом в НБУ полагают, что завершение избирательного цикла позволит в ближайшие месяцы пересмотреть текущую программу сотрудничества с МВФ или начать новую.

Напомним, как ранее рассказали в Администрации президента, Украина уже работает над подготовкой к возможному запуску в конце 2019 года новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) на три-четыре года. В то же время, как считают у главы государства, обязательства Украины в рамках текущей программы МВФ должны быть выполнены, чтобы оправдать доверие со стороны не только Фонда, но и всех системных инвесторов.

Как известно, 8 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил для Украины программу stand-by сроком на 14 месяцев, объемом – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в размере 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам. 

Последняя на данный момент миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая. По итогам переговоров с властями руководитель миссии Рон ван Роден заявил, что представители МВФ готовы вернуться в Украину после проведения парламентских выборов и формирования нового Кабинета министров.


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Тег экономика, НБУ, Украина, риск, МВФ, миссия МВФ

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