Ключевые американские индексы резко обрушились: названа причина

После провала переговоров Саудовской Аравии и России о дополнительном сокращении добычи нефти обрушились фьючерсы ключевых американских биржевых индексов. Об этом сообщает CNN.

Фьючерсы фондового индекса S&P 500, включающий 500 самых крупных компаний рынка США, упали на 145,10 пункта (то есть на 4,90%, – ред.) до уровня 2970,52.

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Фьючерсы промышленного индекса Dow Jones сократились на 1245 пунктов (4,85%) до 24 535 пунктов. Фьючерсы биржи Nasdaq опустились на 410 пунктов (4,82%) до 8093,25.

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Напомним, в конце февраля цена на нефть марки Brent упала ниже 50 долларов за баррель впервые с декабря 2018 года. Так, майские фьючерсы на Brent к 11:10 по киевскому времени торговались на уровне 49,93 доллара за баррель, что на 3,5% ниже котировок на закрытие предыдущих торгов.

Также мы писали, что распространение коронавируса сильно повлияло на мировую экономику. Так, мировые цены на нефть эталонных марок упали до минимума за 13 месяцев и продолжают снижаться. Причиной этого являются опасения, что вирус, который уже распространился на 59 стран, плох повлияет на глобальную экономику, а в результате и на спрос на нефть.

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