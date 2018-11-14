Коболев назвал главное поражение "Нафтогаза"

Глава НАК уверен, что проблемы с отоплением в Кривом Роге и Смеле можно было бы решить быстрее и проще

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает основным поражением компании за последние годы то, что она не смогла объяснить своим конечным бенефициарам – населению Украины все выгоды реформы газового рынка.

"Нафтогазу" надо напрямую начать работать с населением – конечными потребителями газа и тепла", – назвал один из способов решения этой проблемы глава "Нафтогаза".

По его мнению, если бы компания смогла работать напрямую, то проблемы, подобные возникшим сейчас с задержками включения тепла в Кривом Роге или Смеле, можно было бы решать с выгодой для конечного потребителя.

"Нам, правда, удалось добиться больших побед на внешнем рынке, но на внутреннем фронте мы пока не очень успешны", – констатировал глава правления НАК.

Напомним, около 80 тысяч жителей Смелы жаловались на то, что в городе не включили отопление даже в больницах, детских садах и школах. При этом чиновники даже не пытались прогнозировать, когда батареи станут теплыми.

В Кривом Роге отопление отключили 11 ноября. С понедельника, 12 ноября, в школах и детских садах Кривого Рога, которые остаются без тепла, объявлены внеочередные каникулы. 13 ноября жителям Кривого рода дали тепло.