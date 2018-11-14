Коболев назвал главное поражение "Нафтогаза"
Глава НАК уверен, что проблемы с отоплением в Кривом Роге и Смеле можно было бы решить быстрее и проще
Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает основным поражением компании за последние годы то, что она не смогла объяснить своим конечным бенефициарам – населению Украины все выгоды реформы газового рынка.
"Нафтогазу" надо напрямую начать работать с населением – конечными потребителями газа и тепла", – назвал один из способов решения этой проблемы глава "Нафтогаза".
По его мнению, если бы компания смогла работать напрямую, то проблемы, подобные возникшим сейчас с задержками включения тепла в Кривом Роге или Смеле, можно было бы решать с выгодой для конечного потребителя.
"Нам, правда, удалось добиться больших побед на внешнем рынке, но на внутреннем фронте мы пока не очень успешны", – констатировал глава правления НАК.
Напомним, около 80 тысяч жителей Смелы жаловались на то, что в городе не включили отопление даже в больницах, детских садах и школах. При этом чиновники даже не пытались прогнозировать, когда батареи станут теплыми.
В Кривом Роге отопление отключили 11 ноября. С понедельника, 12 ноября, в школах и детских садах Кривого Рога, которые остаются без тепла, объявлены внеочередные каникулы. 13 ноября жителям Кривого рода дали тепло.
Вы сейчас просматриваете новость "Коболев назвал главное поражение "Нафтогаза"". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"