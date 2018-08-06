Коболев назвал главную цель перестройки "Нафтогаза"

Глава компании уверен, что нужно "закрепить необратимость изменений", которые произошли за год

Конечная цель корпоративной перестройки "Нафтогаза Украины" — это вывод компании на IPO, заявил глава украинской компании Андрей Коболев в интервью "Экономической правде".

По словам Коболева, закрепить необратимость изменений, которые произошли в компании за период его руководства может только IPO.

"По такому пути пошли и норвежская государственная компания Statoil (сейчас Equinor. — Ред.), и немало китайских нефтегазовых компаний. Небольшой пакет акций, 15-20%, выпускается на западную биржу, в идеале — на американскую", – заявил глава "Нафтогаза"

Первичное публичное предложение (IPO) - это инвестиционный инструмент, предусматривающий, что частная компания или корпорация привлекает инвестиционный капитал, предлагая свои акции в первый раз неограниченному кругу лиц.

При этом, отмечает Коболев, чтобы акции торговались и котировались на IPO, компания должна соответствовать высокому стандарту корпоративного управления.

"Мы предлагаем не контрольный, а миноритарный пакет акций "Нафтогаза" разместить на западной бирже, что создаст необходимость следовать самым строгим правилам корпоративного управления, которые есть в мире", - добавил он.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" раскрыли планы по "отделению" ГТС. На данный момент "Нафтогаз Украины" является монополистом по поставке, транзиту и хранению газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти по трубопроводам на территории Украины.

При этом в требованиях Третьего энергетического пакета, обязательства по выполнению которых взяла на себя Украина, прописано разделение функций поставки и транспортировки газа. Чтобы выполнить взятые на себя обязательства, в Украине собираются провести анбандлинг – отделение от "Нафтогаза" деятельности по транспортировке природного газа.