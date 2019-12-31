Коболев назвал составляющие газового компромисса между Украиной и Россией

Обеспечение газом населения Украины и Европы, стабильные тарифы на транзит и поддержка украинской ГТС стали основой нового компромисса

/ Фото: Сегодня

Подписание договора о транзите газа между "Нафтогазом" и Газпромом является компромиссом. Об этом заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев во время брифинга 31 декабря.

"В Вене были подписаны основные соглашения между украинской и российской сторонами. Сразу скажу, что подписанный пакет соглашений мы в "Нафтогазе" называем компромиссом, вполне приемлемым компромиссом, который в той или иной степени удовлетворяет обе стороны, но компромисс предусматривает, что каждая из сторон что-то отдает", – сказал Коболев.

Он отметил, "что-то отдала украинская сторона, что-то отдала российская сторона".

"Я надеюсь, что от этого соглашения все не теряют, а все что-то получают. Я надеюсь, что это соглашение положит начало отношениям, когда все довольны и все что-то получают. Когда кто-то постоянно проигрывает, такие конструкции не являются стабильными", – сказал глава "Нафтогаза".

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Отвечая на вопрос журналистов, почему при сокращении объема транзита тариф остался примерно на том же уровне, Коболев пояснил, что тарифы устанавливал украинский регулятор на основе европейских правил.

"Что касается тарифов, они устанавливались украинским регулятором на основе европейских правил. Тариф на гарантированные объемы в течение пяти лет остается неизменным. Тарифы между "Газпромом" и "Нафтогазом" были рассчитаны как тарифы регулятора, к которым прибавляется небольшая маржа", – рассказал топ-менеджер.

Он уверен, что от урегулирования ситуации выиграют потребители и Украины, и Европы.

"Потому что если бы урегулирования не было и возникла ситуация кризиса, к которому "Нафтогаз", конечно, был тоже готов, это бы точно привело к резкому росту цен на газ как минимум на короткий зимний период. <...> Стабильность будет иметь существенные позитивные последствия", – добавил Коболев.

Более того, он сказал, что прописанные в соглашении объемы транзита газа позволят украинской ГТС оставаться жизнеспособной.

"Расчеты, которые предоставил регулятор, и установленные тарифы делают деятельность украинской ГТС жизнеспособной как минимум в течение пяти лет", – отметил Коболев.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что новый пятилетний контракт о транзите газа через украинскую ГТС не будет продлеваться автоматически.

Новости "Сегодня" уже рассказывали, что получит Украина от заключения нового соглашения о транзите. Основой газового компромисса стало положение, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – живыми деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. Кроме того, стороны обнулили все судебные претензии друг к другу.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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