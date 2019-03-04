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Коболев о своей зарплате: Это более семи цифр до запятой

Сегодня, 13:48

Глава "Нафтогаза" отказался комментировать размер своей зарплаты, но признал, что она большая по украинским меркам

Фото: Андрей Коболев / Facebook
Фото: Андрей Коболев / Facebook.
Коболев о своей зарплате: Это более семи цифр до запятой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d0f/14e/5c7d0f14e5045.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d0f/14e/5c7d0f14e5045.jpg Экономика Глава "Нафтогаза" отказался комментировать размер своей зарплаты, но признал, что она большая по украинским меркам

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев отказался комментировать размер своей заработной платы.

"Эта информация конфиденциальна, и у нас в "Нафтогазе" есть правило: не комментировать индивидуальную зарплату каждого человека. Извините, правило есть правило. Но по украинским меркам она большая. Это правда", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Коболев также добавил, что не заполняет электронную декларацию, так как не попадает под действие соответствующего законодательства.

"Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде – это более семи цифр до запятой. А сколько точно, это уже можно считать", – заключил глава "Нафтогаза". 

В 2017 году сообщалось, что условия трудового контракта Коболева и коллективный договор "Нафтогаза" позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы. В допсоглашении к трудовому договору от 13 апреля 2016 года указывается, что кроме должностного оклада (1,041 млн гривен) глава правления получает ежемесячную премию "на условиях и в размере в соответствии с коллективным договором компании".

В 2018-м – после того, как "Нафтогаз" одержал победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, – между сотрудникам украинской компании решили разделить около 40 млн долларов премии

16 января 2019 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин намерен приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза" с целью пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. По его словам, будет принято решение о приостановке контрактов с 22 марта, после чего Кабмин обратится к набсовету компании по пересмотру условий выплаты зарплат и премий менеджменту "Нафтогаза".

В свою очередь Коболев заявил, что уровень его зарплаты соответствует действующему постановлению Кабинета министров.

28 февраля некоторые СМИ сообщили со ссылкой на источники, что набсовет "Нафтогаза" направил письмо Гройсману и Министерству экономического развития и торговли, в котором говорится о необходимости продлить договор с Коболевым на три года с месячным окладом в размере 2,08 млн гривен.

В тот же день Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений относительно нового контракта с Коболевым. По его словам, у правительства, как акционера, есть вопрос о размере вознаграждений менеджмента компании:

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Тег Нафтогаз, зарплаты, Коболев

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