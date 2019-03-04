Коболев о своей зарплате: Это более семи цифр до запятой

Глава "Нафтогаза" отказался комментировать размер своей зарплаты, но признал, что она большая по украинским меркам

Фото: Андрей Коболев / Facebook.

Коболев о своей зарплате: Это более семи цифр до запятой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d0f/14e/5c7d0f14e5045.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d0f/14e/5c7d0f14e5045.jpg 2019-03-04T13:48:00+02:00 Экономика Глава "Нафтогаза" отказался комментировать размер своей зарплаты, но признал, что она большая по украинским меркам

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев отказался комментировать размер своей заработной платы.

"Эта информация конфиденциальна, и у нас в "Нафтогазе" есть правило: не комментировать индивидуальную зарплату каждого человека. Извините, правило есть правило. Но по украинским меркам она большая. Это правда", – сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Коболев также добавил, что не заполняет электронную декларацию, так как не попадает под действие соответствующего законодательства.

"Могу сказать, что моя месячная зарплата в цифровом виде – это более семи цифр до запятой. А сколько точно, это уже можно считать", – заключил глава "Нафтогаза".

В 2017 году сообщалось, что условия трудового контракта Коболева и коллективный договор "Нафтогаза" позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы. В допсоглашении к трудовому договору от 13 апреля 2016 года указывается, что кроме должностного оклада (1,041 млн гривен) глава правления получает ежемесячную премию "на условиях и в размере в соответствии с коллективным договором компании".

В 2018-м – после того, как "Нафтогаз" одержал победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, – между сотрудникам украинской компании решили разделить около 40 млн долларов премии.

16 января 2019 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин намерен приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза" с целью пересмотреть "космические" зарплаты и премии руководству компании. По его словам, будет принято решение о приостановке контрактов с 22 марта, после чего Кабмин обратится к набсовету компании по пересмотру условий выплаты зарплат и премий менеджменту "Нафтогаза".

В свою очередь Коболев заявил, что уровень его зарплаты соответствует действующему постановлению Кабинета министров.

28 февраля некоторые СМИ сообщили со ссылкой на источники, что набсовет "Нафтогаза" направил письмо Гройсману и Министерству экономического развития и торговли, в котором говорится о необходимости продлить договор с Коболевым на три года с месячным окладом в размере 2,08 млн гривен.

В тот же день Гройсман заявил, что Кабинет министров не принимал никаких решений относительно нового контракта с Коболевым. По его словам, у правительства, как акционера, есть вопрос о размере вознаграждений менеджмента компании:

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