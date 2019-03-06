Коболев обвинил газсбыты в продаже "социального" газа коммерческим компаниям

По его словам, ситуация должна стать поводом для детального расследования

Фото: utg.ua.

Коболев обвинил газсбыты в продаже "социального" газа коммерческим компаниям //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/680/e05/5c7680e05bc8a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/680/e05/5c7680e05bc8a.jpg 2019-03-06T20:19:00+02:00 Экономика По его словам, ситуация должна стать поводом для детального расследования

Сбытовые компании (газсбыты) продавали газ, предназначенный для нужд населения, коммерческим компаниям. Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев на пресс-конференции.

По его словам, соответствующие факты продажи зафиксировала информационная система, которую разработал "Укртрансгаз" для функционирования суточного балансирования на рынке природного газа Украины.

"Сегодня на совещании в регуляторе, которое инициировал "Укртрансгаз", обсуждался очень интересный вопрос. Система суточного балансирования газа показала факты того, что газ, который "Нафтогаз" передавал газсбытам, частично перепродавался на коммерческие компании", – сказал он.

При этом Коболев подчеркнул, что ситуация должна стать поводом для детального расследования.

Напомним, балансирование газовой системы – это установление и устранение разницы между объемами газа, которые поступили в систему через точки входа и были отобраны через точки выхода. Оно проводится адресно – с учетом данных потребления всех поставщиков и потребителей газа.

С 1 марта 2019 года рынок газа в Украине перешел с месячного на суточное балансирование. Это стало возможным после того, как заработала информационная платформа оператора газотранспортной системы. Через нее осуществляется взаимодействие между поставщиками, операторами газораспределения и потребителями.

До этой даты отсутствие полного и корректного перечня потребителей затягивало сроки запуска рынка суточного балансирования газа.

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