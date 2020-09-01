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Коболев объяснил украинцам, как сэкономить на платежке за газ

1 сентября, 18:55

Стас Кожемякин , Игорь Тимофеев

Украинцам предложили «страховку» от роста цены голубого топлива

Чтобы иметь возможность сэкономить на цене голубого топлива, украинцы должны на год зафиксировать тарифы на газ. Об этом глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Если мы посмотрим на цену газа в сентябре, то сейчас она составляет примерно 4,7 грн/куб. м. Что предлагаем мы, как "Нафтогаз"? Мы предлагаем приблизительно на уровне 4,73 зафиксировать весь годовой объем потребления газа", – говорит газовый менеджер.

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По его словам, независимо от изменения рыночной цены газа в эти 12 месяцев каждый потребитель сможет четко прогнозировать свои расходы и выплачивать равными частями каждый месяц 1/12 от общей стоимости потребления, и таким образом колебания цены не будут влиять на конечный счет.

Говоря о плюсах и минусах своего предложения, Коболев нарисовал годовой график потребления газа, в котором летние месяцы были отмечены ниспадающей кривой.

"Нарисованный график – со "впадиной" на лете. Если цена действительно пойдет по этому графику и потребители воспользуются этим – они выигрывают. Если произойдет какая-то рыночная аномалия и цена на этот рыночный период ("дорогие" зимние месяцы) пойдет вниз, что бывало на практике, они немного переплатят, но будут иметь страховку, они больше не потратят", – подчеркнул чиновник.

По его словам, этот продукт НАКа напоминает "страховку от роста цены".

"Хочу отметить некоторые различия. Первое – это не газ впрок, оплачивать на год вперед не нужно... Мы в "Нафтогазе" посмотрели на европейскую практику и предложили продукт ручной, который говорит, чтобы выплачивать в конце каждого отдельного месяца потребления. Вам не нужно инвестировать сразу большую долю вашего дохода в этот газовый депозит. Платите по мере того, как происходит потребление", – подытожил Коболев.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что "Нафтогаз" запускает новый тариф и может помочь украинцам зафиксировать цену газа на год.

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Сайт "Сегодня" также писал, что эксперт увидел опасность в новых тарифах на газ.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Взрывоопасный рынок: почему тарифы на газ будут часто меняться и как платить меньше".

Как меняются цены на газ уже сейчас, смотрите в сюжете.

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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тарифы цена на газ Нафтогаз Украины Андрей Коболев

Источник: Сегодня

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