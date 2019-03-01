Коболев озвучил план на случай провала переговоров с "Газпромом" по транзиту

По его словам, Россия может полностью прекратить транзит газа через Украину после 2019 года

Фото: AFP

Коболев озвучил план на случай провала переговоров с "Газпромом" по транзиту //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/930/6b6/5c79306b6e3b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/930/6b6/5c79306b6e3b8.jpg 2019-03-01T15:24:00+02:00 Экономика По его словам, Россия может полностью прекратить транзит газа через Украину после 2019 года

Российский "Газпром" может полностью прекратить транзит газа по территории Украины после 2019 года, поэтому "Нафтогаз Украины" рассматривает возможность закачки дополнительных объемов газа в подземные хранилища. Об этом сегодня, 1 марта, сообщил глава украинской компании Андрей Коболев после пресс-конференции в Киеве.

"Мы с большой вероятностью ожидаем попытки полностью прервать транзит. К этому нужно готовиться. На закупку этого газа планируем привлечь кредитный ресурс. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с рядом международных организаций", – сказал глава "Нафтогаза".

Он подчеркнул, что потенциальное желание предоставить средства есть, но существует единственная проблема: вряд ли это желание материализуется раньше мая.

Коболев также добавил, что на закупку этого газа могут быть направлены средства, привлеченные от размещения евробондов.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Стороны выдвигают свои условия, но к окончательному решению пока не пришли.

21 января 2019 года состоялись трехсторонние переговоры по газу (Украина – Россия – Евросоюз). Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев не может принять предложение главы "Газпрома" Алексея Миллера относительно контракта на транзит после 2019 года. По его словам, Россия предлагает просто продлить существующий договор:

11 февраля исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что транзит российского газа через Украину после 2019 года может осуществляться "на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак сравнил газотранспортную систему Украины со старыми "Жигулями". По его словам, использование украинской ГТС обходится России в 2-2,5 раза дороже альтернативных маршрутов, например, первой ветки "Северного потока".

Новак также назвал условия для заключения нового контракта: первое – тарифы на прокачку газа должны быть конкурентными, второе – необходимо урегулировать все возникшие споры, которые рассматриваются в различных инстанциях арбитражных судов.

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