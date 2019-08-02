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Коболев подсчитал иностранные компании, закачавшие газ в украинские хранилища

Сегодня, 13:52

Глава "Нафтогаза" озвучил объем газа, который хранится в режиме "таможенного склада"

Фото: "Нафтогаз Украины"

Фото: "Нафтогаз Украины"

Коболев подсчитал иностранные компании, закачавшие газ в украинские хранилища https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2 Экономика Глава "Нафтогаза" озвучил объем газа, который хранится в режиме "таможенного склада"

Более 30 иностранных компаний закачали газ в украинские подземные хранилища газа (ПХГ), всего в режиме "таможенного склада" они хранят 1,4 млрд куб. м.

Об этом написал глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев на своей странице в Facebook. Ранее в компании также заявили, что в течение июля объем газа в ПХГ вырос до 15,9 млрд. куб. м.

"Сейчас у нас есть контракты с 31 иностранной компанией на хранение газа в украинских ПХГ, они закачали в наши хранилища и сохраняют в режиме "таможенного склада" уже 1,4 млрд куб. м газа – эта цифра существенно превышает наши предварительные ожидания", – отметил он.

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По его словам, в целом в хранилищах находится свыше 4 млрд куб. м газа, который принадлежит компаниям, не входящим в группу "Нафтогаз".

Коболев добавил, что компания делает все возможное для максимальной загрузки хранилищ.

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas

"Уверен, когда заработает услуга "транспортировки на короткие расстояния" (short-haul services), использование украинских ПХГ для международных компаний станет еще более привлекательным", – подчеркнул глава компании.

Новости "Сегодня" сообщали, что "Укртрансгаз" заявил об открытии таможенного склада для временного хранения газа в украинских ПХГ в 2017 году.

На начало июня иностранные компании закачали в украинские ПХГ около 515 млн куб. м газа в режиме "таможенный склад". Договоры о хранении природного газа на тот момент заключили 24 компании.

На фоне того, что контракт между Украиной и Россией на транзит газа истекает в конце 2019 года, "Нафтогаз" намерен закачать в ПХГ 20 млрд куб. м газа для успешного прохождения отопительного сезона. В компании также сообщили, какой сценарий готовит Россия:

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газ Нафтогаз Украины ПХГ Коболев запасы газа

Источник: Сегодня

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