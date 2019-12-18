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Коболев предупредил, что остается большая вероятность газовой войны с Россией

18 декабря, 10:10

Долгосрочное прекращение транзита, если оно произойдет, станет большим вызовом для экономики

Андрей Коболев. Фото: REUTERS/Yves Herman

Андрей Коболев. Фото: REUTERS/Yves Herman

Вероятность того, что договор о транзите российского газа через Украину не будет подписан до нового года остается по-прежнему большой. Об этом заявил глава правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Надеюсь, что даже если контракт не будет подписан сейчас, то в апреле-мае вернемся к этой дискуссии с российской и европейской сторонами", - сказал он.

По словам Коболева, если Сенат США утвердит санкции по "Серверному потоку-2", а президент США быстро их подпишет, то это увеличит шансы на заключение контракта на транзит газа в конце этого года – начале следующего.

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Глава правления "Нафтогаза" отметил, что долгосрочное прекращение транзита, которое в случае такого развития событий, будет первым в истории страны, станет большим вызовом для экономики и запланированных правительством темпов ее роста. По его словам, это будет переломный момент в таких вопросах как энергобаланс страны, энергоэффективность и добыча газа.

Ранее сообщалось, что очередной раунд трехсторонних консультаций о транзите газа в формате Украина-Россия-ЕС на политическом уровне пройдет 19 декабря. До этого дату трехсторонних переговоров несколько раз переносили. Тем временем Украина и Россия провели несколько раундов двусторонних переговоров.

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В "Нафтогазе" заявили, что Украина и Россия еще не достигли никаких договоренностей о транзите газа с 1 января 2020 года, который может прекратиться. Вместе с тем на днях коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал, что между Россией и Украиной существуют предварительные договоренности о транзите газа, однако говорить о каком-либо согласованном варианте соглашения еще рано.

Читайте также: Ничего не обнуляем: Витренко напомнил России о необходимости выполнения арбитражей

Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен. Впрочем, в Киеве уже допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

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газ транзит газа Андрей Коболев

Источник: Интерфакс-Украина

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