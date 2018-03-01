Коболев: Принятая модель анбандлинга "Нафтогаза" с передачей его активов МГУ требует пересмотра

Принятая модель анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" с передачей его активов ПАО "Магистральные газопроводы Украины" требует пересмотра после решения Стокгольмского арбитража

Принятая модель анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины" с передачей его активов ПАО "Магистральные газопроводы Украины" требует пересмотра после решения Стокгольмского арбитража, который не утвердил возможность перевода транзитного контракта с "Газпромом" на другого оператора. Об этом заявил глава НАК Андрей Коболев в эфире "5 канала".

"Сейчас тот план анбандлинга, который изначально предусматривался, необходимо кардинально модернизировать. Сформированный в МГУ наблюдательный совет не сможет руководить системой, потому что система должна оставаться в группе НАК "Нафтогаз Украины", – сказал глава НАК.

Коболев отметил, что "сейчас этот план надо будет менять, надо будет выбирать новую модель и под новую модель выбирать новый наблюдательный совет".

Как известно, процесс анбандлинга – передачи функции транспортировки газа от "Нафтогаза" независимому оператору – был начат по требованию МВФ и секретариата Европейского энергосообщества.

Как сообщалось, накануне, 28 февраля, стало известно, что Украина получит от "Газпрома" 2,56 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

По словам главы Минюста Павла Петренко, процесс взыскания штрафа может занять несколько лет – это будет зависеть от юрисдикции, поскольку необходимо признание решения украинского суда на территории страны и запуск выполнения самого решения. "Но мы настроены весьма оптимистично, чтобы выполнить это решение в полном объеме", – заявил Петренко.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что после решения Стокгольмского арбитража по транзитному иску между "Нафтогазом" и "Газпромом" может состояться взаимозачет штрафов. Украина пока не выплатила "Газпрому" сумму, которую предписывает решение Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа, ожидая "транзитного" решения.