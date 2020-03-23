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Коболев продолжит возглавлять "Нафтогаз", но его зарплата изменится: подробности

23 марта, 14:40

Виктория Подолянец

Украина планировала ряд амбициозных проектов, которые позволили бы нашей стране зарабатывать на прокачке и хранении газа

Контракт с председателем правления НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым, который недавно рассказал об эпохе дешевого газа в Европе, продлен еще на четыре года, однако зарплата топ-менеджера уменьшена вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Кроме того, что Коболеву урезали в два раза зарплату, предполагается также отмена надбавок и премий.

Такое решение было принято наблюдательным советом госкомпании, а правительство накануне поддержало его.

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"Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз" продлил контракт с председателем НАК Андреем Коболевым еще на четыре года – до 22 марта 2024 года. По условиям нового контракта, зарплата руководителя НАК уменьшена более чем в два раза. Также отменены премии и снят с повестки дня вопрос выплаты бонусов", – говорится в сообщении.

Еще Коболева будут проверять на эффективность работы согласно положениям контракта. Среди критериев – выполнение плана поступлений в бюджет и рост добычи украинского газа.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительства США и Украины договорились о поставках в Украину сжиженного газа через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд кубометров ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ. Оператором в этом проекте выступят либо "Магистральные газопроводы Украины", либо "Нафтогаз Украины", но, учитывая геополитический вес этого проекта, его реализация будет проходить под патронатом президента Владимира Зеленского.

Также мы рассказывали, что если Россия не сможет достроить "Северный поток – 2" из-за санкций США, Украина продлит контракт на транзит российского газа в Европу после 2024 года.

"Нафтогаз" еще не продал большую часть валюты, которую получил от "Газпрома" во исполнение решение Стокгольмского арбитража. Эта валюта поможет Национальному банку Украины пополнить международные резервы.

Напомним, Андрей Коболев в прямом эфире новостей "Сегодня" назвал две инициативы, которые помогут решить вопрос дороговизны услуг облгазов:

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Источник: Сегодня

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