Коболев раскрыл "план Б" на случай прекращения транзита газа
"Нафтогаз" разрабатывает меры по сохранению энергобезопасности страны
Компания "Нафтогаз Украины" допускает, что транзит российского газа через территорию Украины полностью прекратится после 2019 года, и готовит необходимые меры для сохранения энергетической безопасности страны.
Об этом заявил глава компании Андрей Коболев во время круглого стола относительно будущего транзита газа в Брюсселе (Бельгия), сообщает "Укринформ".
Отвечая на вопрос о наличии "плана Б" на случай прекращения транзита, глава "Нафтогаза" рассказал о предложении создать дополнительные хранилища газа в Украине.
"Эта работа сейчас идет, и это должно обеспечить нашу энергетическую безопасность. Мы работаем также над увеличением возможностей относительно импорта из Европейского Союза, и убеждены, что терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить российский газ, если "Газпром" решит выбрать такой вариант", – заявил Коболев.
Он также добавил, что многие страны и газовые дилеры создают дополнительные возможности по поставкам газа в Европейском Союзе (ЕС).
"Если рассматривать объемы поставок газа в Украину по другим путям. Как мы понимаем, многие другие страны и газовые дилеры также создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе, которая уже способна выстоять в потенциальном газовом кризисе. Поэтому короткий ответ: больше хранилищ, и больше сжиженного газа", – заключил глава "Нафтогаза".
Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Стороны выдвигают свои условия, но к окончательному решению пока не пришли.
Последние трехсторонние переговоры по газу между Украиной, ЕС и Россией прошли в январе. По словам заместителя министра энергетики РФ Анатолия Яновского, следующая встреча планируется на май, а итоговая может состояться в сентябре-октябре 2019 года. При этом он ожидает, что Киеву и Москве удастся договориться.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев сделает все возможное ради реализации "плана А", который предусматривает заключение нового транзитного соглашения в полном соответствии с законами ЕС. При этом Украина разработала "план Б" с участием США, если договориться о продолжении транзита российского газа не удастся.
Комментируя слова Зеркаль, профессор Клаудия Кемферт, возглавляющая отдел энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований в Берлине (Германия), заявила, что Украине нужен "план Б", но с другим смыслом – для нее это синоним слова "реформы" в энергетической отрасли.
Напомним, Украина выступает против строительства российского газопровода "Северный поток – 2" из-за возможной потери статуса транзитной страны.
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