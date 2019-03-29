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Коболев раскрыл "план Б" на случай прекращения транзита газа

Сегодня, 16:47

"Нафтогаз" разрабатывает меры по сохранению энергобезопасности страны

Фото: naftogaz.com
Фото: naftogaz.com.
Коболев раскрыл "план Б" на случай прекращения транзита газа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5da/ee0/5c45daee0c667.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5da/ee0/5c45daee0c667.jpg Экономика "Нафтогаз" разрабатывает меры по сохранению энергобезопасности страны

Компания "Нафтогаз Украины" допускает, что транзит российского газа через территорию Украины полностью прекратится после 2019 года, и готовит необходимые меры для сохранения энергетической безопасности страны.

Об этом заявил глава компании Андрей Коболев во время круглого стола относительно будущего транзита газа в Брюсселе (Бельгия), сообщает "Укринформ".

Отвечая на вопрос о наличии "плана Б" на случай прекращения транзита, глава "Нафтогаза" рассказал о предложении создать дополнительные хранилища газа в Украине.

"Эта работа сейчас идет, и это должно обеспечить нашу энергетическую безопасность. Мы работаем также над увеличением возможностей относительно импорта из Европейского Союза, и убеждены, что терминалы сжиженного газа будут в полной мере способны заместить российский газ, если "Газпром" решит выбрать такой вариант", – заявил Коболев.

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Он также добавил, что многие страны и газовые дилеры создают дополнительные возможности по поставкам газа в Европейском Союзе (ЕС).

"Если рассматривать объемы поставок газа в Украину по другим путям. Как мы понимаем, многие другие страны и газовые дилеры также создают дополнительные возможности по поставкам газа в самой Европе, которая уже способна выстоять в потенциальном газовом кризисе. Поэтому короткий ответ: больше хранилищ, и больше сжиженного газа", – заключил глава "Нафтогаза".

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Стороны выдвигают свои условия, но к окончательному решению пока не пришли.

Последние трехсторонние переговоры по газу между Украиной, ЕС и Россией прошли в январе. По словам заместителя министра энергетики РФ Анатолия Яновского, следующая встреча планируется на май, а итоговая может состояться в сентябре-октябре 2019 года. При этом он ожидает, что Киеву и Москве удастся договориться.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев сделает все возможное ради реализации "плана А", который предусматривает заключение нового транзитного соглашения в полном соответствии с законами ЕС. При этом Украина разработала "план Б" с участием США, если договориться о продолжении транзита российского газа не удастся.


Комментируя слова Зеркаль, профессор Клаудия Кемферт, возглавляющая отдел энергетики, транспорта и экологии Немецкого института экономических исследований в Берлине (Германия), заявила, что Украине нужен "план Б", но с другим смыслом – для нее это синоним слова "реформы" в энергетической отрасли.

Напомним, Украина выступает против строительства российского газопровода "Северный поток – 2" из-за возможной потери статуса транзитной страны.

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Тег газ, Нафтогаз, Коболев, транзит газа

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