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Коболев: "Северный поток – 2" не запустят до 2020 года

Сегодня, 17:26

Глава "Нафтогаза" считает, что в таком случае у "Газпрома" два варианта

Фото: AFP
Коболев: "Северный поток – 2" не запустят до 2020 года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/94b/c44/5c794bc44d932.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/94b/c44/5c794bc44d932.jpg Экономика Глава "Нафтогаза" считает, что в таком случае у "Газпрома" два варианта

Газопровод "Северный поток – 2" не будет введен в эксплуатацию до 1 января 2020 года.

Об этом заявил глава компании Андрей Коболев во время круглого стола относительно будущего транзита газа в Брюсселе (Бельгия), сообщает "Укринформ".

"Ни при каких обстоятельствах "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию до этой даты. Сейчас, после того, что случилось в Дании, – это, безусловно, не запрет, но это еще одна большая задержка. Довольно очевидно, что последняя дата, на которую рассчитывал консорциум, не будет достигнута", – сказал он.

По предположению Коболева, в сложившейся ситуации российскому "Газпрому" придется сокращать объемы поставок газа в Европу или договариваться с Украиной об условиях транзита по европейским правилам.

"Если не будет "Северного потока – 2" и не будет задействован "Турецкий поток", "Газпром" [без украинской ГТС] не сможет в полной мере выполнить свои экспортные обязательства по минимальному объему поставок газа. Если будет задействован только турецкий маршрут…, тогда "Газпром" может справиться без Украины, оставаясь на минимальном уровне", – сказал он.

Глава "Нафтогаза" добавил, что для России вариант договориться с Украиной делится еще на два:

  • заключить долгосрочный контракт между "Газпромом" и оператором украинской ГТС (переговоры продолжаются в трехстороннем формате с помощью Еврокомиссии);
  • иметь краткосрочное резервирование объемов, которые украинский оператор ГТС предоставляет другой стороне по фиксированному тарифу и с предоставлением соответствующих финансовых гарантий.

"В этом случае Украина не будет иметь возможности сказать "нет". Да, тарифы (на транзит) в таком случае будут выше, но это будет означать заключение контракта на год или на полгода, без каких-либо дальнейших обязательств", - объяснил Коболев.

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

Национальное энергетическое агентство Дании 27 марта приняло промежуточное решение по "Северному потоку – 2". В "Нафтогазе Украины" заявили, что таким образом Дания выступила против строительства газопровода в своих территориальных водах. Но оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG опроверг эту информацию. В компании подчеркнули: энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта, а не запретило его. Позже пресс-служба агентства уточнила, что "не может подтвердить, что ведомство сказало "нет" проекту Nord Stream 2". 

В "Нафтогазе" подчеркнули, что речь идет о маршруте на юго-востоке от острова Борнхольм. Он проходит не по территории Дании, в ее территориальных водах. При этом речь о северо-западном маршруте уже не идет.

"Сегодня" выяснили у экспертов, что стоит за решением Дании по "Северному потоку – 2".


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Тег газ, Газпром, Нафтогаз, Коболев, транзит газа, Северный поток 2

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