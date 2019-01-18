Коболев сообщил, когда Россия может прекратить транзит газа через Украину

По мнению главы "Нафтогаза", Россия тянет время до завершения выборов в Украине

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Коболев сообщил, когда Россия может прекратить транзит газа через Украину https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f03/256/5c3f03256896e.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f03/256/5c3f03256896e.jpg 2019-01-18T12:05:00+02:00 Экономика По мнению главы "Нафтогаза", Россия тянет время до завершения выборов в Украине

Представители России "тянут время до завершения политического процесса" в Украине и при отсутствии новых договоров могут прекратить транзит газа через нашу страну в начале 2020 года. Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил на пресс-конференции в Киеве в пятницу, 18 января.

По его мнению, времени для заключения новых газовых контрактов после президентских и парламентских выборов в Украине будет достаточно, но вариант прекращения транзита все равно возможен.

Коболев допустил, что "Газпром" может отказаться от подписания новых договоров в 2019 году, как это было ранее.

"Может ли он отключить транзит? – Может… Это было дважды сделано: 2006 и 2009 годы. Оба раза в январе, создавая безумное давление как на Европу, так и на Украину", – отметил он.

Напомним, в ноябре 2018 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти не планируют отказываться от транзита природного газа через Украину. По его словам, условием России для продолжения использования газотранспортной системы Украины является экономическая выгода.

В январе 2019-го заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что "Газпром" сорвал экспертные консультации по газовому вопросу, которые были запланированы на 15 января в преддверии трехсторонних переговоров на министерском уровне в формате ЕС – РФ – Украина.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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