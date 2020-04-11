Продукты, кварцевые лампы и товары для фитнеса: что украинцы покупают онлайн на карантине

Уже четвертую неделю в Украине продолжается карантин. Люди сидят по домам и стараются не выходить на улицу без острой нужды. Чтобы максимально уберечься от контактов с внешним миром, многие перешли на онлайн-шопинг. Сайт "Сегодня" рассказывает, что украинцы покупают в сети во время карантина.

Покупают в интернете: корм для животных и товары для фитнеса

Первое, что интересует украинцев при покупках онлайн – маски и средства для дезинфекции. Также, по данным маркетплейса Prom.ua, украинцы стали больше покупать товары для домашних животных, спортивную обувь и товары для творчества.

"Конечно, спрос на медицинские маски и антисептики остается. Но, сидя дома, украинцы стали больше заказывать в интернете товары, которые раньше покупали по дороге домой или в торговом центре. Среди них – корма для домашних питомцев, спортивная обувь, стиральный порошок. Также, чтобы занять детей или самому развеяться, покупают картины по номерам для рисования, вышивку, пряжу", — говорит Лилия Овчинникова, руководитель пресс-службы Prom.ua.

В среднем на зоотовары тратят в интернете 1230 грн, на спортивную обувь – 847 грн, моющие средства — 240 грн, товары для хобби — 310 грн, косметику — 670 грн. Продолжают покупать мобильные телефоны, шины, телевизоры и велосипеды.

В то же время специалисты маркетплейса Bigl.ua отмечают, что кроме масок, антисептиков и респираторов люди стали в 6 раз больше покупать кварцевые лампы, в 4,5 раза – баффы и балаклавы, а также в 1,5 раза больше – алмазную мозаику и эспандеры (тренажеры для рук). На кварцевые лампы в среднем тратят 1500 грн, на баффы — 120 грн, а на мозаику и эспандеры — 230 грн.

На 40% чаще стали заказывать кофе и кондитерские инструменты, а их средняя цена 135 грн. На 80% вырос спрос на учебники и справочники, но, несмотря на это, в среднем их стоимость снизилась на 13% — до 76 грн.

Аналитики портала OLX рассказывают, что в марте украинцы стали активнее покупать бытовую химию – количество отзывов на такие объявления выросло почти в 6 раз по сравнению с началом месяца.

"Во второй половине месяца украинцы чаще интересовались и товарами для фитнеса — примерно в полтора раза, в то время как количество предложений упало примерно на 11%. Также к концу месяца стало больше объявлений о продаже велосипедов и мотоциклов — на 14% и 13% соответственно. Проявлять интерес к двухколесному транспорту стали тоже чаще, к велосипедам — ​​в половину, к мотоциклам — почти на четверть", — отмечают в OLX.

В топах оказались настольные игры, которыми теперь украинцы интересуются на 40% чаще. По данным сайта объявлений IZI.ua, украинцы стали чаще искать б/y товары для дома: роботы пылесосы, мультиварки и микроволновки. А также скутеры, велосипеды, игровые приставки.

"Многие выбирают б/у товары, чтобы сейчас не переплачивать, а большинством из этих вещей, скорее всего, будут мало использоваться после карантина", — рассказывает Андрей Здор, руководитель IZI.ua.

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Что украинцы перестали покупать онлайн

Украинцы стали реже заказывать парфюмерию, женскую одежду, обувь и аксессуары, антикварные товары, детскую одежду.

"В течение последней недели снизился спрос на детскую одежду. Также меньше стали откликаться на объявления о книгах — на 12%, телефоны и мебель — на 16% по сравнению с первой неделей марта", — рассказали в компании OLX.

А на площадке авторских товаров Crafta.ua количество заказов за неделю снизилось почти на треть.

"Сейчас в основном заказывают товары для творчества: пряжу, заготовки для декупажа и наборы для вышивания. Покупают и сделанные вручную органайзеры, подставки для ноутбуков — чтобы обустроить рабочее пространство дома. Мастера тоже подстраиваются под ситуацию и начали шить маски, делать больше мыла и кремов для рук" — объясняет ситуацию Ольга Костюк, руководитель Crafta.ua.

Еда на дом

Существенно увеличился спрос на доставку продуктов из супермаркетов. Евгений Нетреба, коммерческий директор сервиса доставки продуктов Zakaz.ua, сообщил нам, что спрос начал расти еще с 11 марта, а в первые несколько дней количество заказов выросло на 80%.

"Корзина потребителя в целом похожа на ту, которую люди сейчас чаще всего собирают и оффлайн. Среди популярных продуктов – вода, крупы, мука, подсолнечное масло, овощи, молочные и мясные продукты, антисептики, бумажные изделия. Средний чек в сравнении с февралем этого года вырос на 15% и составляет 1866 грн", — рассказывает Евгений Нетреба.

Недавно в Днепропетровской области три крупных компании – АТБ, Rozetka и "Новая почта" тоже запустили доставку продуктов. Украинцам на выбор предлагают три продуктовых наборах стоимостью от 400 до 700 грн.

"Пока спрос умеренный, позволяющий операционно с ним справиться, так как проект тестируется и дорабатывается, наборы меняются под потребителя. На этапе старта проекта отгрузка наборов идет только по Днепропетровской области из девяти магазинов сети. Чаще всего заказывают продуктовые наборы большого формата, так как они имеют оптимальное наполнение и стоимость. Наиболее популярным набором по состоянию на сегодня является набор №3 с максимальным перечнем товаров", — отметили в АТБ.

Тем временем продукты в супермаркетах подорожали. Как выросли цены и почему – смотрите в сюжете:

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