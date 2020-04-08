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Когда дадут первую "карантинную" тысячу: названы сроки

8 апреля, 14:11

Виктория Подолянец

Правительство готовится к проведению выплат пенсионерам, чтобы поддержать их во время карантина

Украинцы, пенсия которых ниже 5 тысяч гривен, со следующей недели будут получать дополнительную 1 тысячу гривен. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания под председательством президента Владимира Зеленского.

Глава правительства сообщил, что уже разработаны программы выплат людям с низкими доходами.

"Уже со вчерашнего дня мы начали дополнительные выплаты пенсионерам старше 80 лет. Со следующей недели будем доплачивать по 1 тысяче гривен тем, у кого пенсия ниже 5 тысяч гривен. И до конца апреля эти деньги получат все такие пенсионеры", – заявил Шмыгаль.

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По поручению президента Кабмин классифицировал категории населения, которым также будет предоставлена дополнительная помощь. Отметим, что правительство пока не имеет четких и полных данных о сроках завершения карантина, о мерах поддержки украинцев в случая затянувшейся эпидемии и об источниках доходов в бюджет, за счет которых следовало бы обеспечить необходимую господдержку гражданам и бизнесу.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Пенсионный фонд начал выплату дополнительных 500 гривен пенсионерам, чей возраст превышает 80 лет.

Напомним, Кабинет министров предлагает увеличить расходы на Пенсионный фонд на 19,6 млрд грн. 29 марта 2020 года Кабмин внес в Верховную Раду проект закона № 3279 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Однако Верховная Рада 30 марта направила изменения в госбюджет на 2020 год на повторное первое чтение.

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Источник: УНИАН

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