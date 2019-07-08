Когда ЕС выделит Украине новый транш: появились итоги саммита в Киеве
Речь идет об очередном транше Четвертой программы макрофинансовой помощи
Европейский Союз (ЕС) готов выделить Киеву очередной транш Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро после выполнения необходимых условий.
"ЕС готов предоставить второй транш Четвертой программы по макрофинансовой помощи, как только будут выполнены соответствующие условия", – говорится в тексте декларации сторон по итогам саммита Украина – ЕС в Киеве.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в сентябре 2018 года Украина и ЕС подписали кредитное соглашение о предоставлении Четвертой программы макрофинансовой помощи на миллиард евро. Первая часть транша поступила в декабре того же года. Получение второй ожидалось весной 2019 года, однако Киев ее пока не получил.
Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в июне заявил, что Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 500 млн евро уже до конца 2019 года, но для этого Киеву нужно выполнить пять условий. По его словам, в основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере.
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