Когда искать работу: эксперты назвали оптимальное время

Рынок труда в Украине очень динамичный и противоречивый: с одной стороны, – достаточно высокая конкуренция среди соискателей, с другой, – работодатели жалуются на кадровый дефицит. Так, по данным аналитического центра hh.ua|grc, на протяжении 2019 года конкуренция на рынке труда была на уровне 6-8 резюме на одну вакансию, а самыми конкурентными выдались как раз последние месяцы.

"В ноябре и декабре на одну вакансию приходилось более 8 резюме. Этот период традиционно самый неудачный для смены работы, ведь в конце года компании менее активно открывали вакансии. А вот первая половина года выглядит более привлекательно с точки зрения конкуренции. В это время начинается реализация новых проектов, расширяется бизнес в различных направлениях, поэтому и предложений работы становится больше", — отмечают эксперты.

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Например, с февраля по июнь конкуренция стабильно держалась на уровне 5,7-6,3 резюме на одну вакансию. При этом больше всего вакансий добавляли в феврале, когда после праздников, утверждения бюджетов и стратегий работодатели начали активно искать сотрудников. Также высокие всплески активности наблюдались в апреле и июне.

Понятное дело, что все зависит и от вакансий, и от сфер деятельности. Тем не менее, можно выделить основные факторы, которые в целом влияют на сезонность рынка труда. По словам Оксаны Огневой, Head of Recruitment and Management Practice портала по поиску работы Jooble, сезонность на рынке обусловлена тремя факторами:

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направлением деятельности компаний, которые ищут персонал;

уровнем искомых специалистов;

общепринятыми "паузами" в бизнес-сезоне.

"Направление деятельности компаний, к примеру, — аграрная промышленность, производство мороженого, кафе-рестораны открытого типа ­— активно анонсируют вакансии в теплое время. А вот вакансии для топ-менеджеров или специалистов высокого уровня чаще появляются к концу или же в начале года. Связано это с тем, что подводятся итоги года и стороны принимают решение о сотрудничестве", — поясняет Огневая.

Более подробно читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Давайте после праздников: когда лучше всего искать работу".

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