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Когда откроют внешние границы Европы: дату назвал чиновник из Еврокомиссии

10 июня, 18:55

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Страны Евросоюза уже начали смягчать ограничения для пересечений границы в пределах ЕС, однако внешние границы все еще закрыты

При смягчении карантина Еврокомиссия будет рекомендовать странам – членам Евросоюза начать открытие их внешних границ для путешествующих из третьих стран с 1 июля. Об этом сообщает сайт телеканала France 24 со ссылкой на AFP.

Так, вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель заявил, что ЕС предлагает постепенную и частичную отмену запрета на въезд в Евросоюз, хотя решение о смягчении ограничений, введенных для приостановления распространение коронавируса, зависит от стран-членов.

Страны – члены Евросоюза уже начали смягчать временные ограничения для необязательных пересечений границы в пределах ЕС с целью, чтобы с 15 июня возобновить свободные путешествия.

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В прошедшие выходные министры внутренних дел 27 стран-членов согласились координировать постепенное открытие границ для путешествующих из-за пределов Шенгенской зоны, Британии и ЕС.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в европейских странах эпидемия началась в разное время, отличались стратегия и тактика борьбы с ней, а также учет и статистика пациентов.

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Поэтому меры по смягчению ограничений при пандемии коронавируса требуют глобальной координации. Такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в середине мая.

"Нельзя открывать и закрывать режимы ограничений у одних и других несинхронным образом. Это мало что даст с точки зрения передвижения людей и еще меньше – в том, что касается системы производства, потому что товарные цепи очень интегрированы, и чтобы в одной стране открылся завод, надо, чтобы он получил комплектующие из других мест мира. Если остальной мир останется закрытым, открытие этого завода бесполезно", – заявил тогда Боррель.

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Напомним, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, возобновить международное авиасообщение Украина может уже с 15 июня. Однако все будет зависеть от того, когда откроют свои границы для иностранцев другие страны.

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туризм ЕС авиация Еврокомиссия карантин границы

Источник: Сегодня

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