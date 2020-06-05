Когда откроются гостиницы и санатории: названы ориентировочные сроки

При этом пока сохраняется ограничение по численности туристических групп

В Украине, где постепенно смягчается карантин, могут вновь открыться гостиницы и санатории. Если будет позволять эпидемиологическая ситуация, они заработают с 10 июня. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"С 10 июня может быть разрешено открытие средств размещения, значит, что кроме отелей можно будет открывать и санатории, а также другие места для отдыха. Сейчас мы имеем только открытые межобластные перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом", – отметил Ляшко.

Чиновник напомнил, что на эту дату планировалось восстановить и внутренние перелеты между украинскими городами, однако пока еще не разрешили передвигаться туристическим группам более 10 человек.

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"Туристический бизнес обратился к президенту, это было обсуждено на совещании, мы в ближайшее время будем инициировать рассмотрение этого вопроса на заседание Кабинета министров, чтобы позволить передвижения групп до 50 человек, поскольку они в большинстве ездят на автобусах и автобусы имеют до 50 мест. Сможем инициировать очередное смягчение (карантина. – Ред.) для развития внутреннего туризма", – сказал Ляшко.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что для борьбы с распространением коронавируса в Украине выбрали стратегию сдерживания. Об этом на ежедневном онлайн-брифинге о ситуации с COVID-19 сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, в Кабмине недавно разбирались с тем, насколько туристы важны для украинской экономики. В Украине в 2019 году они потратили 1,4 млрд долларов.

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