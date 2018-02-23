Когда повысят "минималку" в Украине: Розенко назвал сроки

Предложенное президентом повышение минимальной зарплаты в Украине до 4100 грн может состояться после окончания первого квартала 2018 года. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире "5 канала".

Вице-премьер напомнил, что сейчас в государственном бюджете зафиксирована "минималка" на уровне платы 3723 грн. По его словам, следующее повышение состоится, только если украинская экономика покажет хороший рост, однако установлены и сроки принятия решения.

"Нам Верховная Рада установила определенный срок, когда это нужно сделать, – по итогам первого квартала правительство должно понять, насколько реально и когда является реальным ввести минимальную заработную плату 4100 грн", – сказал Розенко.

Также вице-премьер отметил существенные дополнительные поступления в Пенсионный фонд, поэтому, по его словам, "картина достаточно реалистичная".

"Я надеюсь, по итогам первого или второго кварталов такие решения мы совместно все примем", – резюмировал вице-премьер-министр.

Напомним, ранее в Национальном банке Украины отмечали, что повышение "минималки" до 4100-4200 грн возможно не раньше второй половины 2018 года:

Как известно, с 1 января 2017 года минимальная заработная плата была повышена в 2 раза – до 3200 грн. В Нацбанке ранее отмечали, что это способствовало ускорению инфляции, но несущественно. В то же время, МВФ недоволен "слишком быстрым" ростом зарплат в Украине.