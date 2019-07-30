Фото: Максим Нефьодов / Facebook

Когда создадут новую Таможню: Нефьодов назвал срок https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%8C%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2 2019-07-30T13:17:00+03:00 Экономика По словам Нефьодова, новые сотрудники пройдут "курс молодого бойца"

Новая Таможня в Украине будет создана до конца сентября 2019 года. Об этом заявил Максим Нефьодов, глава Государственной таможенной службы (ГТС), которая уже зарегистрирована как юрлицо, сообщает "Укринформ".

"В новой Таможне я пока единственный сотрудник. И новая Таможня будет создана где-то к концу сентября", – сказал он в Трускавце Львовской области.

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При этом, по его словам, для будущих работников ГТС будет разработан определенный курс адаптации, своего рода "курс молодого бойца", чтобы подготовить их к этой работе.

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Новости "Сегодня" сообщали, что 18 декабря 2018 года Кабмин принял решение о разделении Государственной фискальной службы (ГФС) на два отдельных органа – Таможенную и Налоговую службы. По итогам конкурсов Таможню возглавил Максим Нефьодов, а Налоговую – Сергей Верналов.

В июле президент Владимир Зеленский призвал и.о. главы ГФС Александра Власова написать заявление об отставке из-за того, что тот не выполнил их договоренность об увольнении руководителей четырех таможен в западных областях Украины. Власов выполнил требование главы государства, а Кабмин одобрил его увольнение. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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