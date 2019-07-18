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Когда стартует новая программа МВФ и сколько денег получит Киев: прогноз НБУ

18 июля, 16:32

Экспертное мнение Нацбанка озвучил Дмитрий Сологуб

Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Фото: REUTERS/Yuri Gripas.

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует начало новой программы структурного финансирования с Международным валютным фондом (МВФ) и получение первых 2 млрд долларов в четвертом квартале 2019 года.

Об этом 18 июля сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в ходе брифинга, на котором также было объявлено о снижении учетной ставки.

Он добавил, что это экспертное мнение НБУ, отраженное в прогнозах регулятора.

"В этом году, в четвертом квартале, мы ожидаем, что, скорее всего, будет новая программа с МВФ. В этом году она начнется, и Украина получит 2 млрд долларов и также по 2 млрд долларов в последующие годы", – сказал Сологуб.

Сославшись на опыт других стран и квоту Украины в МВФ, в НБУ оценили потенциальный срок новой программы в 36-48 месяцев, а потенциальный объем – в 5-10 млрд долларов.

Новости "Сегодня" сообщали, что в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины 14-месячную программу stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Первый транш по этой программе – 1,4 млрд долларов - Киев получил тогда же, в декабре-2018. Сейчас действие программы приостановлено до тех пор, пока не сформируется новое правительство. В последний раз миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая.

В НБУ отмечали, что отсрочка обсуждения дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ усиливает уязвимость украинской экономики.


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Тег НБУ, финансирование, МВФ, Сологуб

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Источник:

УНИАН

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