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Когда Украина откажется от бумажных документов: Гончарук озвучил цель

2 сентября, 12:50

Такую задачу поставил премьер перед министром Кабинета министров

/ Фото: Getty Images

Украина с 1 октября должна полностью отказаться от бумажного документооборота. Такую задачу поставил премьер-министр Алексей Гончарук перед министром Кабинета министров Дмитрием Дубилетом.

"C 1 октября мы должны полностью отказаться от бумажного документооборота. Мы планируем запретить использование и обмен между госорганами бумажками", – сказал он во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 2 сентября.

Гончарук назвал эту задачу сложной, но реалистичной, так как нужно синхронизировать системы между большим количеством органов.

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При этом, по его словам, 2020 год станет годом тотальной цифровизации страны.

"До следующего года мы подготовим план цифровизации, и 2020 год станет годом тотальной цифровизации страны. За 2020 год мы должны цифровизовать все, что не успеем в этом, а в этом году мы успеем многое. Это не означает, что мы откладываем эту работу на будущее, это означает, что после 2020 года украинское государство должно быть полностью в смартфоне", – сказал премьер.

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Как писали новости "Сегодня", еще в мае Зеленский заявил, что украинские чиновники и политики являются некомпетентными в современных инновационных технологиях.

Позже руководитель диджитал-направления и советник Зеленского Михаил Федоров рассказал о цифровизации Украины. По его словам, есть поручение от президента – "драйвить" классные проекты, чтобы они быстрее принимались и реализовывались на национальном и региональном уровнях.

Гончарук 1 сентября поздравил школьников и студентов с Днем знаний, подарив им виртуальную экскурсию по Дому правительства.

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Кабмин документы цифровые технологии Гончарук цифровизация

Источники: УНИАН , Интерфакс-Украина

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