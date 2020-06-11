Когда Украина получит 2 млрд долларов от МВФ: в Нацбанке назвали дату

После получения первого транша останется еще три

Первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой программы финансирования stand-by поступит в Украину сегодня, 11 июня. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Фонд принял новую программу сотрудничества с Украиной на сумму 5 млрд долларов США. Сегодня поступит первый транш на сумму 2,1 млрд долларов США", - сообщили в НБУ.

Там также напомнили, что заключение соглашения с МВФ открыло для Украины доступ к финансированию Всемирного банка и Евросоюза, первые 500 млн евро которого уже поступили на счет правительства.

Реклама

Напомним, ранее ожидалось, что первый транш МВФ будет составлять 1,9 млрд долларов. Общий объем новой 18-месячной программы – около 5 млрд долларов, которые будут предоставлены четырьмя траншами.

В тренде Курс доллара в Украине застыл после роста

Читайте также: Чего МВФ ждет от Украины: в Кабмине назвали требования

В Кабмине уже заявляли, что первый транш будет полностью направлен на покрытие госбюджета. Кроме того, отмечалось, что все средства, которые будут получены по новой программе, направятся в государственный бюджет.

Подробнее о соглашении МВФ Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама