Українська
$ 26,64
30,29
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Когда Украина получит 2 млрд долларов от МВФ: в Нацбанке назвали дату

11 июня, 14:19

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

После получения первого транша останется еще три

Первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой программы финансирования stand-by поступит в Украину сегодня, 11 июня. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

"Фонд принял новую программу сотрудничества с Украиной на сумму 5 млрд долларов США. Сегодня поступит первый транш на сумму 2,1 млрд долларов США", - сообщили в НБУ.

Там также напомнили, что заключение соглашения с МВФ открыло для Украины доступ к финансированию Всемирного банка и Евросоюза, первые 500 млн евро которого уже поступили на счет правительства.

Реклама

Напомним, ранее ожидалось, что первый транш МВФ будет составлять 1,9 млрд долларов. Общий объем новой 18-месячной программы – около 5 млрд долларов, которые будут предоставлены четырьмя траншами.

В тренде
Курс доллара в Украине застыл после роста

Читайте также: Чего МВФ ждет от Украины: в Кабмине назвали требования

В Кабмине уже заявляли, что первый транш будет полностью направлен на покрытие госбюджета. Кроме того, отмечалось, что все средства, которые будут получены по новой программе, направятся в государственный бюджет.

Подробнее о соглашении МВФ Шмыгаль рассказал в эфире телеканала "Украина 24":

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НБУ Украина транш stand-by МВФ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Укргазбанк запустил доступную ипотеку для украинцев под 8,8% годовых
Укргазбанк запустил доступную ипотеку для украинцев под 8,8% годовыхЭкономика
Украина и МВФ заговорили о пенсиях: что обсуждают
Украина и МВФ заговорили о пенсиях: что обсуждаютЭкономика
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо одной
Пенсионная революция: украинцы будут получать две или три пенсии вместо однойФинансы
Продали за миллиардные долги: в Украине пустили с молотка логистический комплекс
Продали за миллиардные долги: в Украине пустили с молотка логистический комплексЭкономика
Не дожидаясь
Не дожидаясь "письма счастья": как узнать, что вы попались на камеруАвто
В Украину массово завозят
В Украину массово завозят "техническую картошку": безопасно ли ее естьУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять