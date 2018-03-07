Украина вернется к довоенному росту экономики: в Кабмине назвали сроки

Сегодня, 16:09

Результат экономических реформ проявится не сразу, заверил Титарчук

Фото: архив &quot;Сегодня&quot;
Фото: архив "Сегодня"

Нынешний темп роста экономики Украины недостаточно высокий для опережающего развития. Страна может достигнуть довоенного уровня ВВП к 2020–2021 годам. Об этом сообщил замминистра экономического развития и торговли Михаил Титарчук в интервью "Укринформу".

"На самом деле, что касается потери ВВП 2014 года – то эта цифра – 15,75%. Понимаем причины – Донбасс, временная потеря Автономной Республики Крым. Но мы просчитывали два сценария, как вернуться хотя бы к уровню ВВП 2013 года. В принципе, это возможно в ближайшие три-четыре года. По первому "бюджетному" сценарию – в 2021 году, а по второму – в 2020 году", – спрогнозировал Титарчук.

По его мнению, реформы, которые сейчас осуществляет Минэкономики, станут ощутимыми на второй или третий год.

"Они имеют отложенный во времени эффект – становятся ощутимы на второй, на третий год", – подчеркнул замминистра.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман неоднократно отмечал, что рост экономики страны на 5-7% вместо заложенных в госбюджете 3% – это один из приоритетов на 2018 год.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко также отмечал, что экономика Украины растет слишком медленно
экономика, Украина, ВВП, Титарчук

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