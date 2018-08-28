Когда уменьшатся долги Украины: Гройсман озвучил прогноз

Государственный долг Украины в ближайшие годы будет сокращаться. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на совещании с украинскими дипломатами.

"У нас есть четкая стратегия по сокращению государственного долга. На ее реализацию необходимо 10 лет", – сказал Гройсман.

При этом глава правительства призвал "не верить тем, кто обещает улучшение уже сегодня".

Стратегия управления госдолгом, которую ранее утвердил Кабинет министров, предусматривает, что к 2020 году долги сократятся до 49% ВВП против 60% в 2018 году. Правительство планирует, что в 2019 году обязательства страны сократятся до 52,2%.

Минфин также предложил передать управление госдолгом независимому учреждению. По словам и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой, ведомство совместно со Всемирным банком уже прорабатывает механизмы для создания такого агентства.

Напомним, за июль-2018 Украина сократила долларовый госдолг. При этом в гривневом эквиваленте объем госдолга за июль вырос.

Подробнее о новой Стратегии управления госдолгом читайте на сайте "Сегодня" в материале "Каждый украинец должен 1725 долларов: как Кабмин будет отдавать внешние долги".