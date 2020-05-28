Когда в России закончатся нефть и газ: запасы неуклонно истощаются

Природные богатства в РФ заканчиваются. Жителям России следует активнее интересоваться тем, что они получают от продажи ресурсов

Россия, для которой ряд авторитетных экспертных организаций спрогнозировали крупные экономические проблемы, сможет торговать нефтью не более 35 лет. Об этом рассказали в Счетной палате РФ, которая регулярно мониторит базу природных ископаемых.

"Для России геологическая отрасль – одна из базовых составляющих экономики. За счет деятельности, связанной с добычей, транспортировкой и использованием полезных ископаемых, обеспечивается порядка 64% доходов федерального бюджета", – отметил аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень.

Ведомство проанализировало состояние минерально-сырьевой базы страны и пришло к выводу, что при всем богатстве и разнообразии она пока не только не может служить драйвером экономического роста, но и имеет риски стагнации из-за различных управленческих ошибок и административных барьеров.

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"В недрах страны залегают практически все разведанные в мире полезные ископаемые. Однако потенциал этих ресурсов не востребован в полном объеме. Сегодня из 283 видов полезных ископаемых, выявленных в недрах Российской Федерации, добывается только 86", – подчеркнул Мень.

В Счетной палате РФ составили отчет, в котором указали, что Россия обладает запасом нефти, который исчерпается через 35 лет. При этом на долю трудно добываемой нефти приходится 65% всех запасов. Если не добывать этот ресурс, то торговать нефтью РФ сможет только 20 лет.

Природного газа в России хватит на 50 лет. Прирост запасов газа ниже уровня добычи, а прирост запасов нефти превышает ее добычу незначительно. К тому же потенциал открытия крупных месторождений почти исчерпан. В других регионах добывать природные ресурсы сложнее: этому не способствуют природно-климатические особенности и высокие инвестиционные риски.

В 2019 году, по официальным данным, запасы российской нефти были оценены в 40 трлн рублей, а природного газа – в 11 трлн рублей. Стоимость прочих полезных ископаемых не превысила 55,24 трлн рублей.

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Как ранее писал сайт "Сегодня", в Deutsche Bank подсчитали, что если цена на нефть задержится на уровне 15 долларов за баррель, то у России хватит средств Фонда национального благосостояния только на два года. Деньги из этого фонда используются для замещения доходов российского бюджета.

Экономика России, которая уже шесть лет ведет агрессивную кампанию против Украины, в ближайшие два года сократится на 2,8–3,3%. К таким выводам пришли российские аналитики.

Падение реального ВВП при оптимистическом сценарии удастся удержать на уровне 2,3–2,5% в 2020 году и 0,5–0,8% в 2021 году. За два года, таким образом, экономика сократится на 2,8–3,3%. После окончания кризиса в 2022 году экономика вернется к росту, но очень медленному: 0,6–1%.

Это значит, что цель президента РФ Владимира Путина по выводу российской экономики на траекторию роста выше 3% будет отложена как минимум на два года. Восстановление экономики будет продолжаться почти до следующих президентских выборов 2024 года.

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Недавно 61% россиян признали, что с начала эпидемии стали меньше доверять властям своей страны, а 54% – СМИ и телевидению. На это мог повлиять и скандал с невыплатой обещанных президентом Владимиром Путиным повышенных ставок медикам, которые работают с заболевшими COVID-19:

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