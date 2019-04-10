Когда начнутся выплаты "13-й пенсии": Розенко дал прогноз

По словам вице-премьера, сейчас Кабмин проводит необходимые расчеты

Павел Розенко (слева). Фото: Житомирская ОГА / Facebook.

Когда начнутся выплаты "13-й пенсии": Розенко дал прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e07/80a/5cae0780ae1e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e07/80a/5cae0780ae1e0.jpg 2019-04-10T18:17:00+03:00 Экономика По словам вице-премьера, сейчас Кабмин проводит необходимые расчеты

Кабинет министров Украины может реализовать инициативу о выплате "13-й пенсии" уже в 2019 году.

Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в Житомире, сообщает пресс-служба правительства.

По его словам, инициатива заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной.

"Это может быть в виде "13-й пенсии" в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию", – отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что правительство сейчас работает над реализацией этой инициативы и проводит необходимые расчеты.

"У нас есть все возможности реализовать ее уже с этого года", – заключил Розенко.

Напомним, в марте президент Петр Порошенко заявил, что не исключает введение ежегодной "13-й пенсии" для людей, получающих минимальную социальную выплату, в случае роста экономики страны.

Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что по итогам мартовской индексации размер пенсий увеличился у 8,97 млн украинцев, при этом почти 2,2 млн пенсионеров получили единовременную доплату (1205 гривен). В апреле им будет выделена такая же сумма.

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