Когда начнутся выплаты "13-й пенсии": Розенко дал прогноз
По словам вице-премьера, сейчас Кабмин проводит необходимые расчеты
Кабинет министров Украины может реализовать инициативу о выплате "13-й пенсии" уже в 2019 году.
Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в Житомире, сообщает пресс-служба правительства.
По его словам, инициатива заключается в том, чтобы единовременную выплату, которую пенсионеры получили в марте и получат в апреле, сделать постоянной.
"Это может быть в виде "13-й пенсии" в конце года. Ее будут получать люди, которые имеют большой страховой стаж, но невысокую пенсию", – отметил вице-премьер.
Он подчеркнул, что правительство сейчас работает над реализацией этой инициативы и проводит необходимые расчеты.
"У нас есть все возможности реализовать ее уже с этого года", – заключил Розенко.
Напомним, в марте президент Петр Порошенко заявил, что не исключает введение ежегодной "13-й пенсии" для людей, получающих минимальную социальную выплату, в случае роста экономики страны.
Ранее министр социальной политики Андрей Рева сообщил, что по итогам мартовской индексации размер пенсий увеличился у 8,97 млн украинцев, при этом почти 2,2 млн пенсионеров получили единовременную доплату (1205 гривен). В апреле им будет выделена такая же сумма.
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